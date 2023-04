‘Bolillo’ Gómez es ‘Special One’: particularidad en triunfos de Junior

Que no está actualizado, porque no maneja los términos del fútbol moderno. Eso y mucho más han dicho de Hernán Darío Gómez ahora que volvió al fútbol colombiano, para asumir el gran reto de dirigir al Junior de Barranquilla y sacarlo de la crisis en la que lo dejó su antecesor.



Desde que llegó el ‘Bolillo’ al Junior, empezó un trabajo para afinar conceptos tácticos y readecuar físicamente al plantel; pero también para motivar y mentalizar a sus jugadores de que no solo se podía salir del fondo de la tabla: también ser un equipo más equilibrado y luchar por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023.

Así, en ocho partidos (24 puntos posibles) ha sumado 15; solo perdió un juego y lleva un invicto de seis jornadas. Su única derrota fue ya hace un mes, cuando cayó 2-0 con América el pasado 23 de marzo.

Gómez ganó con Junior la mitad de los partidos que dirigió, y en esos cuatro triunfos hay una particularidad, que hacen del ‘Bolillo’ un verdadero ‘Special One’.



Alianza Petrolera, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba sucumbieron al plan de Hernán Darío, que no es más que tener equilibrio y solidez defensiva, y ser certero en la definición, así sean muchas las oportunidades, pero anotar por lo menos una vez.



Y es que los cuatro partidos ganados en la era del ‘Bolillo’ fueron por 1-0; en los últimos cinco partidos solo Chicó pudo anotarle (1-1), pero los demás no pudieron y terminaron cayendo contra el Junior.