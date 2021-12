Junior y Cali jugaron para Nacional: empate 2-2 en Barranquilla

Junior y Deportivo Cali dieron una muestra de buen fútbol este miércoles en Barranquilla y empataron 2-2 en partido de la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021, un resultado que deja las cosas muy parejas en el grupo y que agradece Atlético Nacional, que empató 1-1 con Pereira y hasta acá no ha ganado en la fase semifinal del campeonato.



Más allá de todo, el verdiblanco es líder con 4 puntos; Junior y Nacional quedaron con 2 unidades, y Pereira sumó su primer punto.



Un total de 20.539 aficionados se hicieron presentes en el Metropolitano para ver un triunfo del elenco tiburón, pero terminaron sufriendo por la actuación del elenco dirigido por Arturo Reyes, que en los últimos minutos encontró la paridad a través de un penalti que dio Wílmar Roldán apoyado en el VAR.



El conjunto vallecaucano fue más efectivo que su rival en el segundo tiempo, mientras que el local no aprovechó las diferentes aproximaciones que tuvo en el arco de Guillermo De Amores, especialmente en la etapa inicial. El uruguayo fue fundamental para lograr el resultado.



Rafael Dudamel planteó un equipo reactivo y en los momentos justos pegó duro para estar dos veces arriba en el marcador, sacándole provecho a una defensa que tiene muchos problemas.



Desde hace mucho rato que Cali había tenido buenas presentaciones en el Metropolitano, pero le faltaba concretar y eso fue lo que hizo en esta oportunidad para conseguir un buen resultado que lo mantiene primero gracias al empate 1-1 entre Pereira y Nacional.



Junior fue siempre el que siempre tuvo la posesión ante un rival que en las acciones iniciales apenas miraba la circulación de la pelota. Al minuto 8, se presentó un remate de Edwin Cetré por derecha y el arquero Guillermo De Amores rebotó el balón.



Sobre el minuto 21, Cetré se dio vuelta para rematar y De Amores detuvo abajo. En el 23, en un centro de Fuentes, ‘Cariaco’ González no alcanzó a rematar, y a los 29, derechazo en diagonal de Cetré que se perdió sobre el palo derecho.



Germán Mera cabeceó en un centro de costado y el esférico se perdió al palo diestro sobre los 36 minutos. El lateral derecho Juan Esteban Franco vio la amarilla a los 44.



En el segundo tiempo los equipos no hicieron cambios, y al minuto 1 hubo amarilla para Danny Rosero por falta a Kevin Velasco.



Sobre el 6, se dio un remate desviado de Fabián Ángel y cabezazo por encima de Danny Rosero.



Sebastián Viera también probó con un tiro libre a los 9 entre la barrera, pero de nuevo controló De Amores sobre el palo izquierdo.



Viáfara metió un centro por la derecha, el balón dio en el palo para que lo recogiera Cetré y Marsiglia salvó en el arco, a los 12.



Una acción por la derecha que inició Teófilo por la derecha llegó al área juniorista, tocó con Harold Preciado que recibió de ‘Teo’ y remató, el rebote de Viera lo volvió a tomar Preciado y de zurda convirtió el 0-1 a los 14.



Freddy Hinestroza, Carmelo Valencia y Marlon Piedrahita por Gabriel Fuentes, Fabián Viáfara y Danny Rosero a los 17.



Tres minutos después Carmelo igualó el marcador con golpe de cabeza barriéndose al piso tras centro de Hinestroza, a los 20. Wílmar Roldán escuchó a los jueces del VAR y convalidó la acción.



Juan Camilo Angulo por Juan Esteban Franco y Ángelo Rodríguez por Kevin Velasco a los 29.



Jorge Marsiglia puso en ventaja a los verdiblancos a los 30 con cabezazo tras tiro de esquina de Teófilo y ganarle en el salto a Homer Martínez.



Darwin Andrade también recibió amarilla a los 33 por falta sobre Cetré.



Larry Vásquez apareció en un cabezazo tras un tiro de esquina, pero no tuvo potencia en el impacto y de nuevo salvó De Amores a los 39. Sin embargo, el árbitro Roldán fue al VAR y determinó mano penalti de Andrés Colorado, que alcanzó a tocar el esférico en su trayectoria. Al mismo tiempo le sacó amarilla al volante verdiblanco.



El cobro fue ejecutado por Luis ‘Cariaco’ González al poste derecho y empató el partido a los 44.



Jorge Arias entró por Teófilo a los 46 y Juan Camilo Angulo tuvo la opción de marcar el gol del triunfo a los 48, pero remató mal con la zurda.



En la próxima fecha, Cali recibirá el sábado 4 de diciembre (8:00 p.m.) a Nacional, en tanto que Junior visitará a Pereira ese mismo día (5:30 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces