‘Hay que construir sobre lo que hemos realizado‘: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín pasó otro semestre para el olvido, quedando eliminado en la Liga por quinta oportunidad consecutiva y en la Copa Colombia, donde defendía el bicampeonato. El técnico Julio Comesaña habló al final del partido contra Pasto, en donde tomarán decisiones en la plantilla de cara al próximo año, donde afrontará la Liga y la Copa Suramericana en el primer semestre de 2022.

“Tendremos un par de días de descanso y vamos a empezar a hacer reuniones con la dirigencia del club, para hablar y analizar lo que ha sido nuestra tarea desde que llegué a la institución, los jugadores que están en otros equipos, quienes van a regresar, los futbolistas que terminan contrato en diciembre. Si hay salidas o renovaciones, los que terminan contrato el año entrante. Simultáneamente presentaremos un informe y las necesidades que podamos tener, teniendo en cuenta sobre nuestro trabajo, la proyección del mismo. Nuestro rendimiento fue progresivo, el hecho que no hayamos podido finalizar opciones de gol, no podemos desechar lo que hemos realizado, hay que construir sobre lo que hemos realizado y que el próximo año podamos darle alegría a nuestra hinchada”, comentó Comesaña.



En cuanto al último partido y lo que piensan para el 2022, Julio reseñó que “nosotros fuimos a Pasto a ganar y que se dieran otros resultados. De todas formas, hicimos un gran partido, mostramos mucha entrega y no nos guardamos nada. Debemos superar este año de dificultades, en la vida pasan muchas cosas y a veces nos desviamos el camino. De todas formas, Medellín es un gran equipo, con un gran poder de convocatoria y eso no hay que desaprovecharlo”.



Finalmente, habló sobre cómo podrá acoplar el tema de los jóvenes del club pensando en reforzar la plantilla. “En el club hay una reorganización en el tema de fuerzas básicas, cambió la dirección deportiva y la tomó el profesor (Diego) Barragán. Vamos a reunirnos con él. Sobre el tema de estos jugadores, para que lleguen al equipo profesional, deberán tener su espacio y competir. De lo contrario, deben estar en fuerzas básicas o competir en otro club, no traerlo porque sí”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8