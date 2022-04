Julio Comesaña valoró el punto del DIM contra Alianza Petrolera

Con lo justo, Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 contra Alianza Petrolera, por la fecha 15 en la Liga I-2022. Ese punto, los deja entre los ocho, faltándole cinco unidades para llegar a la línea de los 31 puntos y así clasificar entre los ocho. Al final del partido, Julio Comesaña habló sobre el desarrollo del partido y lo que viene en las tres competencias que participa el conjunto antioqueño.

“El empate es importante bajo las circunstancias que lo hemos conseguido, nos costó bastante agarrarle el ritmo al partido. Venimos de un viaje de terror, porque tuvimos 18 horas para venir desde Asunción a Medellín, no hemos podido entrenar, solo trabajos de recuperación con el equipo, en el hotel, en la piscina, en un salón y esa no es la manera de llegar a un juego tan importante como el que disputamos”, precisó Comesaña.



Además, “el equipo tuvo ese carácter para afrontar el partido, es la quinta vez en poco tiempo que nos quedamos con 10 jugadores y venir de atrás, no fuimos inferiores y al final pudimos ganar el partido. Me voy satisfecho por las circunstancias que llegamos a este partido, el desgaste que hay, las expulsiones de jugadores que no están y vamos saliendo adelante con el equipo”.



Sobre las rotaciones que deberá evaluar teniendo en cuenta jugadores lesionados y expulsados, Julio detalló que “hay que ver cuando lleguen esas circunstancias. Hay hombres que aparecieron cuando los hemos necesitado y hay otros afuera que no tienen los minutos suficientes, en este partido entró Didier Bueno y lo hizo bien en la cancha. (Juan Manuel) Cuesta entró y lo hizo bien, vamos a darle oportunidad a (Bryan) Castrillón, seguramente en el partido de Copa Colombia pondremos un equipo completo de jugadores que no han competido porque necesitamos a todos. Hay cosas que no se pueden hacer en este momento y toca apelar a la teoría y la voluntad de los futbolistas”.



Finalmente, explicó por qué no incluyó en el partido a Andrés Ricaurte. “Tenía unas ideas que se me cayeron cuando quedamos con 10 jugadores. No puse a (Andrés) Ricaurte, porque entendí que ponerlo para hacer una tarea que no es su mayor virtud, es sacrificarlo a él y al equipo. La ida estaba con 11, no con 10”.



