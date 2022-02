'Espero seguir aprendiendo y consolidándome en esa posición': Portilla

Juan Camilo Portilla, ha sido uno de los pilares importantes para este inicio de temporada en América de Cali, en el cual en mediocampista de 23 años asumió la responsabilidad en remplazar al volante Luis Alejandro Paz, que al no estar en condiciones físicas por lesión para el inicio del torneo, Portilla ha sido uno de los destacados en esa posición y analizó el empate contra Santa Fe.

El volante habló de lo que fue el empate: “el primer tiempo si estuviéramos más concentrados y no diéramos esos espacios en las transiciones, seguramente hubiéramos tenido más posibilidades de ganar el partido, entonces pienso que a corregir y a mejorar, estar más atentos los primeros minutos, no regalar un tiempo y seguramente así se nos va a hacer más fácil sacar el resultado”.



Mencionó lo que tuvo que hacer el equipo para conseguir la igualdad: “se vivió con una alta intensidad, obviamente sabíamos que si queríamos darle vuelta al resultado teníamos que arriesgar y como todos lo han visto siempre salimos a proponer, independiente si vamos ganando o vamos perdiendo, nos tocaba arriesgar si queríamos revertir el marcador, pienso que así lo hicimos y la verdad que nos vimos muy bien”.



Al final expresó sus sensaciones personales al ocupar una posición que no es natural para él: “me he sentido muy bien, pienso que he cogido la idea que el profe quiere rápido, si bien saben, mi posición natural no es esa, lo que venía jugando últimamente en Alianza era un poco más de interior con ida al ataque, más suelto, pero bueno ahora estoy desempeñando esa labor de mediocentro, me he sentido muy bien… me siento muy cómodo tanto en la parte defensiva como ofensivamente y bueno, espero seguir aprendiendo y consolidándome en esa posición”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15