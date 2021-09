Juan Esteban Franco, el lateral que debutó con el Cali en el clásico

Deportivo Cali ha sufrido por la ausencia de su lateral derecho en algunos partidos. Juan Camilo Angulo volvió a salir de la formación titular y en un momento determinado el volante Andrés Balanta debió suplir esa posición sin éxito.

Ante la llegada de Rafael Dudamel el escogido fue un joven de 19 años, Juan Esteban Franco, quien hace 6 hace parte de la cantera tras llegar de la Escuela River Cali, ubicada en el norte de la capital vallecaucana. Sobre todo cumplió con la seguridad en marca.



En campeonatos aficionados ya conoce lo que es ser campeón, al titularse con el equipo Sub 15 en 2018, por lo cual está bien referenciado por Ítalo Cervino, ex asistente de Alfredo Arias.



Sobre su debut ante América afirmó: “Es una vara alta saber que estoy en la misma posición del capitán de nuestro equipo, toda mi admiración y respeto hacia él, saber que vengo a jugar, a aportar al equipo, a ser uno más, y siento que el miércoles lo hice bien, para hacer mi debut estaba tranquilo, contento, aparte avanzamos frente al rival directo, que es lo más importante”.



Acerca de si Cali tiene con qué ser campeón de la Copa señaló que “tenemos una de las mejores plantillas, tanto en Copa como en Liga tenemos para ser campeones en ambos campeonatos”.



En cuanto a lo que ocurrió en el entretiempo, señaló que “son circunstancias del partido, en esos momentos el equipo estaba con mucho estrés, lo más importante es que teníamos la actitud de pasar y lo logramos”.



También confesó cómo lo apoyaron en su debut: “No puedo decir uno en específico, todo el plantel, desde los que estaban en la cancha, como en el banquillo y los que no estuvieron. Es un grupo muy unido y eso tengo que destacarlo”.



De Nacional, el próximo rival en la semifinal de la Copa, sostuvo que “es un cuerpo fuerte, tiene una muy buena plantilla, he visto varios partidos, cada juego es diferente, el profesor sabe cómo plantearlo y estaremos para cumplir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces