‘Es la ocasión de competir a nivel nacional e internacional’: Osorio

Juan Carlos Osorio firmó por dos años como nuevo técnico del América de Cali, llega acompañado por Pompilio Páez como asistente y dejó abierta la posibilidad de que también lo acompañen otros ídolos del club, como Alex Escobar.



Dejó claro que su proyecto deportivo tiene como objetivo volver competitivo al cuadro escarlata y devolverle el protagonismo que ha perdido a nivel internacional. Se molestó cuando le preguntaron si siente que tiene las garantías necesarias para cumplir lo que tiene en mente, ya que es consciente del difícil momento económico que atraviesa el país a raíz de la pandemia.

En cuanto a jugadores, por ahora el único confirmado es el extremo David Lemus, está muy cerca Larry Angulo y otros como Jorge Segura, Gustavo Torres y Edwin Laszo aparecen en carpeta, preferiblemente a través de canjes con los respectivos clubes dueños de sus derechos deportivos.



Volviendo al acto de presentación virtual, el presidente ejecutivo, Mauricio Romero, lo recibió con estas frases: “Hoy los americanos estamos de fiesta, estamos ilusionados con esta nueva contratación que hacemos para el club, creo que teníamos muy claro dentro de nuestro proyecto deportivo el paso que queremos dar, y para dar ese paso tan importante que es ser protagonistas de un torneo internacional necesitábamos al mejor, para eso hoy tenemos el agrado y el orgullo de presentar a nuestro nuevo cuerpo técnico, encabezado por el profesor Juan Carlos Osorio y el profesor Pompilio Páez, con todo el apoyo de muchas personas de nuestra institución para este proyecto que arrancamos hoy, los objetivos son claros, los tenemos de alguna manera muy bien trazados y es seguir por la línea de ser protagonistas en el torneo nacional, en la Liga local, dándoles prioridad a nuestros jugadores de formación, pero dando ese paso adicional de ser protagonistas también en los certámenes internacionales y en esos escenarios en que nos enfrentemos”.



Por su parte Juan Carlos Osorio, inició con el agradecimiento para los directivos: “Muchas gracias a los jefes por darnos esta extraordinaria oportunidad y ojalá representar muy dignamente a todas las personas ligadas al América, un club grande, de mucha tradición, historia, a todos los hinchas en el Valle del Cauca y en todo el país, son muy bien reconocidos, nacionalmente el apoyo incondicional que le dan a su club, nosotros esperamos estar a la altura de la historia de este extraordinario club, de todos los técnicos que han pasado por acá, de los grandes jugadores que han estado acá, de los grandes logros que han tenido y ojalá nosotros podamos sumarle y contribuir para dar ese próximo paso y ojalá que entre todos podamos disfrutar del juego, del equipo y darles muchas alegrías a todos”.



Acerca de lo que ha sido su experiencia como entrenador, dentro y fuera de Colombia, dijo sobre la intensidad que le falta al balompié local y a dónde quiere llevar al América, respondió que “si interpretamos el juego desde las superioridades y los desbalances y desequilibrios, la intensidad tendríamos que analizarla desde el punto de vista micro, que es lo individual del jugador como tal, aquellos que tienen una mentalidad fija versus aquellos que tienen una mentalidad de progreso. La segunda parte del análisis sería desde la parte nexo, entonces hablaríamos de cómo compiten los defensores más uno o dos volantes centrales, por ejemplo. Cómo dos interiores y tres delanteros van a ir a ejercer presión el rival. Y por último, desde el punto de vista macro, ya como colectivo de once. Creería que la tarea está muy clara, en la parte de micro hay que mejorar en los duelos, en la pelota detenida, tanto ofensiva como defensiva; en el nexo ya cómo los jugadores se complementan entre líneas y tendríamos que hablar allí de trabajos intersectoriales, y por último en la parte del macro cómo el equipo puede competir, y hay que recordar que en la parte del macro no estamos hablando de 11 jugadores sino de los 25 que conforman la nómina y en las diferentes complementariedades que podamos lograr”.



Acerca del plantel que encontró y los jugadores que salen, Osorio se refirió a las posiciones que deben reforzarse: “Como ocurre en cualquier equipo profesional y después de terminar un proceso, hay jugadores que quieren emigrar, que voluntariamente se quieren ir a otros clubes, tenemos la mente suficientemente flexible para entender que no es nada personal, que cada uno busca el bien propio profesionalmente hablando para él y para su familia. Creería que es muy prematuro describir la plantilla, por lo que fue el año pasado tenemos muy claramente las posiciones en que queríamos reforzar el equipo, pero hay que tener en cuenta a los varios futbolistas que han salido y los posibles que van a salir. La idea es venir, trabajar, darles participación a todos, darle beneficio de la duda a todos los que están y tomar decisiones como suele ocurrir en todos los clubes, entre dos jugadores o tres para una posición, y creo que sobre el tiempo en las próximas dos semanas van a conocer a los que van a quedar como a los que queremos traer”.



Proceso “Cuando se habla de este término hay que tener en cuenta que es el proceso, porque ya nos ha tocado con frecuencia, ojalá que con buenos logros deportivos podamos cumplir con nuestro proceso y que efectivamente a dos o tres años podamos ver algo similar a lo que vemos en la actual convocatoria de la Selección Colombia, y es que es de 28 jugadores, 9 pasaron por nuestros procesos. Ojalá podamos replicar ese proceso anterior, como lo gestionamos, como descubrimos a algunos, como consolidamos a otros, como también trajimos jugadores de la Liga colombiana, incluyendo la segunda división, y se convirtieron en jugadores muy importantes para el fútbol profesional colombiano. Tenemos muy claro lo que significa un proceso y creemos tener la capacidad para ojalá con este muy buen plantel que estamos conformando, poder lograr un proceso exitoso”.



Referente a lo que espera lograr en al menos seis menos, respondió que “conformar un equipo competitivo, que en la Liga doméstica esté siempre entre los primeros lugares y que internacionalmente podamos representar dignamente al fútbol colombiano”.



Al mismo tiempo, reconoció por qué decidió aceptar la propuesta del cuadro rojo: “La decisión de venir al América básicamente la tomamos, primero, por una razón y la más importante, por razones familiares, la familia de donde yo vengo, mis padres aún viven, quiero disfrutar y poder compartir con ellos lo que más pueda. Segundo, por la familia que conformé, tanto mi señora como mis hijos están cada uno llevando su vida profesional de la mejor manera aquí en Colombia y obviamente a las personas cercanas a nosotros. Por lo deportivo, un club con historia, un club que hemos admirado siempre, por aquí han pasado grandes entrenadores y jugadores, los logros que ha tenido, la gran hinchada que tiene, y sumado a lo que dice (Pompilio) Páez del arraigo que él tiene hacia esta gran institución, creo que es una gran oportunidad de competir a nivel nacional y ojalá a nivel internacional, y aportar al muy buen trabajo que está haciendo a nivel de Selección el ‘profe’ Reinaldo ”.



Entre tanto, Pompilio Páez señaló que “gracias a Dios, gracias al fútbol hoy de nuevo tengo una nueva familia, mi sentido de pertenencia a todos las instituciones en las que he estado, al América de Cali por tenerme en cuenta, al profesor Osorio por darme la oportunidad de estar en este nuevo proyecto, en esta nueva ilusión y responsabilidad, esperamos darle muchas satisfacciones a toda la junta directiva, a toda la inmensa hinchada, luego de mi paso en 1988 como jugador, tengo grandes recuerdos, esta sede la conozco, esperemos ahora como integrante del cuerpo técnico del profesor Osorio darle muchas alegrías a la afición del América”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces