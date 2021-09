El América de Juan Carlos Osorio, en la mira de periodistas de Cali

América de Cali perdió 2-3 con Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero, este sábado en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2021. Una vez más, el escarlata mostró una mala imagen y dejó preocupación entre los aficionados.



Los diablos rojos suman 14 puntos, tienen 4 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, con 11 goles a favor y 11 en contra.



Así, las críticas llueven para el plantel, y especialmente para Juan Carlos Osorio, su flamante entrenador.



Los principales periodistas deportivos de Cali fueron muy duros con Osorio y su equipo; el funcionamiento en el campo de juego, las decisiones del entrenador, y los graves errores que han cometido, fueron duramente criticados por los más reconocidos analistas de la capital vallecaucana.

Marino Millán

“América es un equipo de una multiplicidad de caras impresionante. Qué equipo más extraño y difícil de comprender (…) Desde que América regresó a la A, no había visto un equipo más discreto que este; ni nunca le había visto un equipo tan pobre al señor Osorio”.

Ricardo el ‘Gato’ Arce

“América fue un caos, jugaba mal y con los cambios de Osorio jugó peor. Qué mal este equipo de Osorio, en pelota aérea es un fiasco… No sé qué está pensando el profesor, pero no creo que tenga variantes él, en su cabeza, ni el equipo en el terreno, para cambiar la historia, este América no reacciona”.

Perdió América en el pascual y el equipo de Osorio se salvó de una goleada. Aquí está mi comentario completo: https://t.co/GXRMTWbBux leo sus opiniones y dar RT pic.twitter.com/v64TloplCU — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) September 18, 2021

Diego Saviola

Vergonzosa derrota de @AmericadeCali 2x3 ante Jaguares, que ganó bien y merecidamente.

Lo del local sigue como el cangrejo en lo futbolístico, para atrás!

Juan Carlos Osorio todos los días confunde más a todos, y una campaña pobrisima.

Ampliación en @DptesSinTapujos — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) September 18, 2021

Jaime Orlando Dinas

Pensaba que estaba soñando, pero es una pesadilla, NO niego el placer que me produjo, como “futbolero”, el regreso a Liga @Dimayor de Juan Carlos Osorio, pero su presente deja una imagen de un DT deteriorado, desactualizado e incoherente, que “empequeñecio” al @AmericadeCali pic.twitter.com/YvnE2fKmnj — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 18, 2021

Doctor Mao

“Juan Carlos Osorio sigue empleando un discurso que está rayado. Eso de echarse la culpa para blindar a los jugadores, llegó a su límite y la hinchada se está cansando. Ojalá esto cambie, y no vayan a cambiar a Osorio”.