Osorio rompió el silencio: no a la selección y adiós al América

Juan Carlos Osorio ha estado al margen del foco de atención. La salida del América de Cali y su silencio, ha suscitado todo tipo de especulaciones. Los objetivos y resultados lo condenaron, por lo que la directiva escarlata, finalmente, decidió marginarlo de su cargo.



El risaraldense habló de su salida no solo del América, sino de Nacional en su momento. Además, del deseo y lo que le gustaría para la selección Colombia, con el programa ESPN F90.



"La directiva decidió salir de Daniel Muñoz y quedamos muy mal parados"



El técnico colombiano recuerda el último paso que tuvo por Atlético Nacional.

Salida Nacional y de América: durante la pandemia íbamos primero, el proyecto pintaba bien. Un día cualquiera, la directiva decidió salir de Daniel Muñoz, quedamos mal parados. Un jugador que era llegador, goleador ocho goles para un defensor es raro, lo hacía como volante, en una línea de tres y de cinco. No lo supe interpretar.



En el último torneo de América, se repitió la historia. El club tomó la decisión de salir de siete jugadores en diez meses, eso es devastador. Al final del día y como conclusión, para hacer un proyecto deportivo bueno, hay tres puntos: hacer grandes contrataciones, caso del fútbol sudamericano, con jugadores que vuelven para hacer grandes participaciones, con fútbol para competir por varios años.



Como en Argentina, allá repatrian jugadores para competir al máximo nivel. Caso de Licha López. Paulatinamente, el jugador va disminuyéndose, pero es un ejemplo. Nos hace falta eso en el fútbol colombiano.



Acá creemos que el único que podemos repatriar es el que tiene 36 o 38 años. Si se pretende un buen remate, se debe buscar desde los 32, para un buen remate de carrera. Cuando América decide de salir de Yesus, Carrascal no fue competencia mía. Ya cuando renunciaron a Duván Vergara, Santiago Moreno y más adelante Andrade y Ortiz y Batalla, ahí es difícil competir sin jugadores. Al final del día hay entrenadores valientes y muy valientes. Algunos jugamos ofensivamente con lo que hay. Es la idea que yo creo y defiendo.



Me considero un técnico proactivo. Soy de los entrenadores formadores, que creo que me toca moldearme a los jugadores y características. No pretender que el entrenador les diga a los jugadores qué hacer, porque el juego es de los jugadores.



Error regresara Nacional: hay que aclarar, le estaré eternamente agradecido a Nacional, es una gran institución. Dieron la opción de expresar la idea de juego que creemos, ofensiva, propositiva. Lo que quise decir, es que uno no regresa donde ya ha ganado tanto. Es imposible repetirlo, sería una hazaña. Me equivoqué pensando que lo repetiría.



Deseo de dirigir a la selección Colombia: analizando el cambio que han dado las grandes selecciones, caso Alemania, Italia, vale la pena utilizarlas como ejemplo. Recordamos a la Italia que ganó en el 82, la de Tardelli. Hoy, Italia ha innovado, más no cambiado. El fútbol colombiano debe innovar. Italia tiene volantes centrales como Insigne, Verrati, pese a eso, se quedaron sin mundial. Insisten en mejorar su estilo de juego.



Otro caso es Uruguay. Hace 12 años tenían a Gargano. Hoy tienen a Vecino, Valverde, pasaron al Mundial. Mi petición es que en el fútbol colombiano innovemos, mejoremos nuestro estilo de juego. Está bien jugar a transiciones defensa ataque, a una pelota detenida. Pero hay otros contextos donde necesitamos ser más propositivos. Jugar más en campo contrario. Hay que definir los cuadros zonales o mágicos. Nosotros seguimos pensando en que tenemos una gran Liga y que somos competitivos, pero en el fútbol internacional es algo diferente.



El tema de la selección, nuna me voy a agachar a ese tema. Yo como entrenador y formador, el gran cambio de nuestro fútbol, es la formación, como en cualquier contexto. Desde lo deportivo, es la formación de nuestros jugadores, debe ser como lo hizo Díaz, a campo abierto en la Guajira. Modificar y estructurar ese fútbol callejero del que nos podemos beneficiar.



Aquí tenemos que hacer una estructura donde se imponga la formación. Sería más beneficioso para el fútbol colombiano, producir y consolidar jugadores como Díaz, como consecuencia de un plan estructurado. Hoy no existe, no hay un torneo sub 17, de alto nivel donde los jugadores se formen.



La estructura debería ser, salvo excepciones únicas, torneo sub 17 nacional, sub 20, torneo reservas y un equipo profesional. Por ahí está el torneo de la B, que reemplaza las reservas. Cuando yo hablo de participar en el proceso de la selección, no implica que quiera regalarme. Como colombiano, quiero aportar al fútbol. Si es debido y pertinente, lo hago de una forma gratuita, lo hago. Estoy dispuesto. Lo único que quiero es que nuestro fútbol mejore.



Porque en el escenario de cada partido y contexto, estará la oportunidad, probabilidad y oportunidad de jugar directa o un juego de pases. No podemos renunciar al juego de pases, porque hay jugadores con técnica envidiable. En algunos contextos, contra el que sea, ir a competir con la posesión, secuencias largas de juego. Esa es mi petición. No es porque pretenda tener la razón.



Si se nos da esa posibilidad, seré el más orgulloso del mundo. Sé que no me consideran ahora, yo haré mi vida, buscaré oportunidades y miraré que nos trae la vida.