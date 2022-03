Osorio no se va de América de Cali: ¿Por dinero o deseo de gloria?

América de Cali sigue en conflicto interno. Juan Carlos Osorio tiene una crisis de resultados y la relación con Tulio Gómez, máximo accionista, no es la mejor. Por eso, el directivo busca un arreglo para que se dé la salida del entrenador escarlata.



En las últimas horas, hubo una reunión entre Tulio y Osorio. Según informaron periodistas en Cali, que cubren la actualidad del América, el técnico recibió una oferta económica para rescindir su contrato.



Aunque la primera petición no fue precisamente de dinero, pues le pidieron que renunciara, pero Osorio dijo que no estaba dispuesto a dar un paso al costado.



Luego le ofrecieron pagarle el 50% de lo que resta de su contrato, al que le faltan 15 meses para terminar el vínculo. Se habla de una cifra cercana a los 200 mil dólares que le habría ofrecido Tulio al DT, pero Osorio se negó y dijo que, si quería arreglar por dinero, se ajustara a la cláusula, que indica un pago de 800 mil dólares.



Así, el dinero ofrecido a Osorio no lo movió a irse. Eso sí, le reiteró a Tulio Gómez que quiere quedarse hasta el final de la Liga I, pues está convencido de revertir la situación. Y habría reafirmado su promesa: si no sale campeón este semestre, se va voluntariamente y sin cobrar indemnización.