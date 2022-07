Portilla: ‘No queda más que trabajar y mejorar para el próximo duelo’

En América de Cali se continúan preparando para afrontar su segundo partido de la liga colombiana, en el cual enfrentará a Cortuluá este domingo por la cuarta fecha del torneo, a las 2:45 de la tarde en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, pero oficializando como local en el corazón del Valle del Cauca, por los eventos deportivos que tiene el Pascual Guerrero.

El mediocampista Juan Camilo Portilla, habló sobre cómo han aprovechado estos últimos días para ir mejorando la parte colectiva del grupo: “han sido buenos para seguir fortaleciendo lo que el profe quiere, esperemos que se pueda fortalecer, porque obviamente en los entrenos se hace algo, pero pienso que lo más importante es verlo reflejado dentro del campo, esperemos que estos días sirvan para eso, seguir fortaleciendo y mejorando en esos errores que se vieron en el primer partido”.



Contó cuál es la idea que quiere Guimaraes: “la idea es un equipo que conserve el balón, pero más allá de eso, que sea ofensivo, proponga; está claro que quiere un juego por las bandas con esos jugadores rápidos que nosotros tenemos”.



Sobre lo que no se puedo hacer contra Envigado, dijo que “cada partido es diferente y conlleva sus cosas, pienso que ellos no atacaron mucho, pero a la hora de presionar siempre estaban cerca, quizás por ahí no dejaron desarrollar ese juego que queríamos ver reflejado, pero muchas veces en los partidos no se puede ver eso. Para eso sirven estos días, para seguir fortaleciendo eso”.



Expresó que en el partido anterior no tuvo una buena actuación, pero espera mejorarlo en Tuluá: “la verdad un poco sin sabor, considero que no hice un partido tan bueno como le venía teniendo, pero este es el día a día, hay que seguir trabajando, fortaleciendo esas cosas que hicimos mal y no queda nada más que trabajar y mejorar para el próximo partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15