Jorge Segura, segundo ciclo en el DIM: ‘trabajar y dar el máximo’

Jorge Segura fue la segunda incorporación del Deportivo Independiente Medellín para la Liga II-2022, el zaguero vallecaucano confía en dar lo mejor en nuevo ciclo con el poderoso. Sabe las necesidades en el equipo de ser protagonistas y solo queda que el trabajo hable por él.

“Contento de volver, de estar acá, sé de la importancia que tiene este equipo. Me recibieron muy bien los compañeros y ahora estoy pensando en hacer un gran proceso. Me emociona la llegada de David González como entrenador, con él fuimos compañeros. Medellín fue a buscarme y sin ningún problema, atendí gustoso a ese llamado”, indicó.

En lo personal, Segura comentó que “van a encontrar a un jugador más maduro, con ganas de ganar siempre. Bien rodeado de los compañeros y con las enseñanzas que muchos entrenadores me han dirigido”.

Una de las anécdotas que tuvo en estos primeros días con el DIM, fue encontrarse con Luciano Pons, con quien tuvo un altercado, cuando él jugaba con América, donde el argentino terminó lesionado. “Cuando pasó esa jugada, estaba muy mal, no pude dormir, hablé con Luciano (Pons), el me dijo que estuviera tranquilo, que son cosas del fútbol. Cuando nos volvimos a encontrar, volvimos a hablar, yo creí que lo que me había dicho no era verdad, pero en realidad fue sincero, le dio gusto de tenerme en el equipo, para mí fue un respiro y solo queda trabajar y dar el máximo”.

Finalmente, habló del grupo que encontró y su responsabilidad para corresponder esa confianza que depositaron en él. “Los compañeros son muy dispuestos, serios, me encontré con varios compañeros con los que estuve en otros equipos. Sé de la importancia donde estoy y agradecido de regresar acá, espero volver al estadio y reencontrarme con esta linda afición”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8