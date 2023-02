Pinto contra el DT de Águilas: ‘Qué vergüenza lo del partido de hoy’

Deportivo Cali sumó un nuevo empate en este comienzo del torneo, al igualar 1-1 contra Águilas Doradas, por la fecha 5 del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, en el estadio del conjunto azucarero en Palmaseca. Luego de finalizar el compromiso, el técnico Jorge Luis Pinto, analizó el desarrollo de su equipo durante los 90 minutos.



“Fue un juego duro, exigente de parte y parte, que lo buscamos los 90 minutos, de pronto apresurados, en algún momento teniendo muy buenas opciones de gol, donde por X razón se nos fue. Buscamos el arco contrario constantemente, presionamos, fue un partido para mí en general bueno. Faltó el gol”.



Explicó la razón de algunas sustituciones: “los cambios se hicieron indudablemente para darle presencia ofensiva, más descanso a algunos jugadores. Con Viveros que es un hombre de punta. Michell lo puse a jugar de atrás hacia adelante, para que llevara la pelota y finalmente Parra, que es un mediapunta, que viene trabajando con nosotros y que diera presencia ofensiva. Por ratos hubo instantes buenos, pero nos apuramos en los últimos minutos”.



Criticó fuertemente la postura del rival: “hace por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Qué vergüenza lo del partido de hoy. Marrulleros, parar el partido, enviar el balón para afuera, meter las camillas, todo eso, es triste. Si el señor Lucas González, viene a hacer eso en el FPC, que se vaya. Con todo respeto y me gustaría decírselo cómo se lo mandé a decir, en la cara. Porque nosotros quemamos esa etapa, aquí cambió el fútbol, se hizo pulcro, sano, se acabaron todas esas cosas; pero lo que vi hoy, una vergüenza”.



Añadió: “me encantaría que hubiera estado alguien de la Dimayor, para que hubiera visto el partido. Lo que se permitió hoy, lo que se hizo en parar el partido, tirarse al piso, tirar la pelota, pasarse la pelota de un lado para el otro, no cobrar, en caer siempre al piso. Eso hay que acabarlo en el fútbol. Miren el partido, si creen que es mentira. Hay que acabarlo del fútbol colombiano, eso no es fútbol”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15