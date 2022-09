'Patrón' Bermúdez sobre llegada de Pinto al Cali: 'el globo al aire'

Por estos días se habla de la posible llegada de Jorge Luis Pinto a la dirección técnica del Deportivo Cali, en medio de la salida de Mayer Candelo y el interinato de Sergio 'Checho' Angulo. El exentrenador de Millonarios confirmó acercamiento y conversaciones, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo.



Jorge 'Patrón' Bermúdez habló en Balón Dividido, de ESPN, sobre esta posibilidad y ve con buenos ojos la llegada de Pinto al Deportivo Cali, en donde quieren un entrenador con garantías para enderezar el camino. Cabe destacar que el equipo está sumido en una crisis de resultados y es colero en la tabla; razón por la que se dio la salida de Mayer Candelo.



"Muchísimas cosas que venían haciéndose, no van a poder hacerse, y se venían haciendo como normales. Ojalá terminen en un acuerdo y el Deportivo Cali salga ganando, que le puedan copiar todo lo que dice el profesor Pinto. Me extraña, por qué no lo hicieron antes, por qué dejaron que el equipo llegara a este momento para salir a buscar un salvavidas de oro".



Sin embargo, Bermúdez fue crítico de las decisiones que ha tomado el club azucarero en el último tiempo y lanzó un dardo: "casi siempre es lo mismo, el globo al aire y salen a hacer otra cosa", expresó al recordar lo sucedido con Mayer: "recuerden que cuando se nombró a Candelo como entrenador, que había otro técnico muy importante que sonaba y no lo pudieron arreglar por lo económico. El único que pudo arreglar por lo que querían fue Candelo".



Finalmente, el 'Patrón' dijo que Pinto es una buena opción para el Deportivo Cali en este momento de crisis y lo aprobó. "Ojalá lo contraten y sea la solución, pero el pozo es muy profundo".