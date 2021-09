Jonatan Álvez se sacó la espina: ‘En Junior no me supieron aprovechar’

Una de las leyes no escritas en el fútbol es la ley del ex. Muchas veces que se da, en el caso que al jugador no le haya ido bien en ese anterior club al que le anotó, es una ‘espinita’ que se sacan así no lo celebren, como en el primer gol de Jonatan Álvez en el triunfo de Nacional 1-3 sobre Junior, o que lo exterioricen cuando la incertidumbre del VAR y su posterior fallo a favor, terminaran de sanar la herida para el ‘loco’ cuya primera experiencia en el fútbol colombiano no fue la mejor con el conjunto tiburón.

Tras varios años, Álvez regresó a Barranquilla vestido de verde y logró demostrar en la cancha con goles, su buen momento con Nacional. Un triunfo personal, si se quiere, para un jugador que supo cambiar las críticas por aplausos. Y es que ese doblete en el Metropolitano metió al uruguayo entre ilustres nombres de la historia verdolaga como el de Hernán Darío Herrera, Víctor Campaz, Jefferson Duque, Marlos Moreno, entre otros, quienes jugando como visitante contra Junior, se dieron el lujo de marcar por duplicado. Incluso, tuvo para su tripleta, pero Sebastián Gómez se interpuso en la acción del tercer gol que liquidó el juego en favor de la visita. Con nueve goles en Nacional, el uruguayo sigue mostrando un gran nivel de ataque.



En conferencia de prensa, Álvez destacó la oportunidad que le está brindando el técnico Alejandro Restrepo y sus compañeros para que pueda mostrar su virtud ofensiva. “La sensación es linda, agradecido con el profesor por la oportunidad, venimos haciendo las cosas bien, me tocó jugar y trato de dar lo mejor para el equipo. Mostramos un gran esfuerzo, en mi posición es lindo marcar, lo importante fue que ayudé a que ganáramos. Hicimos nuestro juego, logramos aguantar, revertir el resultado en contra y eso es lo más importante para nosotros”.



Sobre este momento que vive con Nacional y comparado con lo que pasó por el conjunto rojiblanco, aunque no quiso ser tan profundo. Tiró un ‘no me supieron valorar’, que terminó de extraer esa ‘espinita’ que tenía desde 2018. “Hoy por hoy estoy en Atlético Nacional, mi etapa en Barranquilla fueron cosas del pasado. Debo hacer mi trabajo de la mejor manera, estoy en una gran institución que me abrió las puertas. Creo que en el Junior no me supieron aprovechar, en cada juego trato de dar lo mejor de mí, con mucha responsabilidad y eso se ve en el desempeño de la cancha”.



Estos fueron algunos ex tiburones que celebraron vestidos de verde y blanco: Miguel Juan Zazini, Jorge Olmedo, Didí Valderrama, Héctor Cortina, Alex Comas, Oswaldo Mackenzie, Óscar Restrepo, Vladimir Hernández, Macnelly Torres, Sherman Cárdenas, Luis Carlos Ruiz, Dayro Moreno. Jonatan Álvez se une a este selecto club.



Finalmente, Álvez habló sobre lo que cambió Nacional para tener un segundo tiempo brillante que le permitió llevarse su noveno triunfo al hilo en la Liga. “En el entretiempo, hablamos con el cuerpo técnico, el profesor nos pidió que nos debíamos replegar para ajustarnos en el medio, ellos tienen jugadores de buen pie. Logramos apretarnos y contamos con la suerte de concretar opciones. Con el segundo gol, controlamos el juego, mantuvimos el resultado y logramos llevarnos un triunfo muy importante”.



*Datos gracias a Javier Danilo Correa En Twitter: @jdanilocorrea



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8