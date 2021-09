Jimer Fory sigue aprendiendo y sumando experiencia en Nacional

Con 19 años, Jímer Esteban Fory sigue divirtiéndose y aprendiendo en Atlético Nacional, el extremo devenido a lateral izquierdo está sumando minutos de la mano de Alejandro Restrepo y poco a poco muestra su talento al servicio del conjunto verdolaga.

"He aprendido mucho de mis compañeros, los conceptos del entrenador y el cuerpo técnico", indicó Fory quien ha venido sumando todas las etapas en la institución desde las divisiones menores al plantel profesional.



Además, Jímer comentó que "he venido aprovechando las oportunidades, me he sentido muy bien en cada partido, cada entrenamiento y la idea seguir creciendo".



Con 11 partidos como profesional, Fory explicó como se ha sentido mejor en el campo, también considera que su polifuncionalidad es uno de sus fuertes. "Tanto como lateral y de extremo me siento muy cómodo. Son posiciones naturales para mí, estoy preparado para aprovechar cada oportunidad".



En cuanto a la idea de juego que promueve el técnico Alejandro Restrepo, Jímer precisó que “es propicia para que salgamos bien al ataque. La idea de juego también es necesaria para estar bien preparados, cada vez que jugamos en nuestro estadio o fuera de casa, siempre tenemos que salir al frente, ese es uno de nuestros objetivos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8