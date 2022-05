Jefferson Duque y el deseo de revancha en cuadrangulares con Nacional

Aunque no pasan por el mejor momento, Atlético Nacional sigue siendo un candidato a ganar la Liga colombiana. Los verdolagas trabajan intensamente para lograr la estrella 17, algo que anhelan desde hace cinco años.

Jefferson Duque es el principal referente de ataque, con 35 años recién cumplidos, el delantero antioqueño disfruta al máximo estar en el equipo y quiere marcar diferencia en esta instancia definitiva. "De cumpleaños, mi mayor deseo es conseguir el título, es una belleza estar jugando en el equipo del alma. En finales, los datos me avalan y quiero aportar desde donde me toque, estamos comprometidos para ganar el campeonato. Acá ganamos todos".



Además, señaló que "no estoy pasando por una buena racha, pero en 35 años de vida, no es la primera vez que tengo un mal momento. En finales también me ha ido bien y estoy trabajando para aportar de la mejor manera".



En cuanto a la conformación del grupo, Duque comentó que "a nosotros nos gustó el grupo, es fuerte, con posibilidades de clasificar para todos. Estamos trabajando con alegría para lo que se viene".



Pensando en Junior, el primer rival que enfrentarán por el grupo B, Jefferson declaró que "es importante ir a Barranquilla y hacer un gran partido, ojalá podamos sacar los tres puntos y con los próximos juegos en casa, ganar para posicionarnos bien el grupo. Es triste comenzar una fase como esta sin público, pero a nosotros también nos ha tocado. La presión es para todos, frente a Junior he tenido buenos recuerdos y ojalá sea en este partido un momento para conseguir un gran resultado. Estamos enfocados para ganar".



En lo personal, el jugador piensa positivo, dejó atrás las irregularidades de la fase todos contra todos y solo quiere ganar. "Hemos hablado para mejorar, no soy solo yo en el ataque. Hay otros compañeros que tampoco le ha llegado con claridad. Pero también soy autocrítico y estamos trabajando para salir adelante. Es el momento de actuar y que las cosas que se planean, se hagan realidad. Hay que estar atentos en el área y en cualquier momento voy a volver a anotar".



Finalmente, habló sobre la gestión del plantel que ha tenido el cuerpo técnico comandado por Hernán Darío Herrera. "Esperemos mostrar alternativas en estas finales. El técnico le ha dado rodaje al grupo, todos estamos metidos y enfocados. El que le toque tiene que estar metido no solo por uno, sino por todo el equipo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED - Medellín

En Twitter: @juanchoserran8