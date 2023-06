Jarlan se confesó: 'estaba un poquito bravo, con desespero de entrar'

Jarlan Barrera responde a los críticos con goles definitivos: marcó uno que valió un título hace un año y este sábado anotó el de la clasificación a la final de la Liga Betplay I 2023 contra Millonarios.

Feliz pero muy controlado, habló de sus sensaciones tras la sufrida victoria 3-2 contra Psto: "Obviamente sabemos lo bien que juega Millonarios, las cosas que han hecho este semestre, al igual que los años anteriores. Vienen haciendo las cosas bien, se conocen, pero nosotros con nuestra actitud de siempre querer ganar a toda costa nos ha resultado ganando títulos, ganando cosas y eso es lo que queremos. Vamos por esa final confiando en nuestras capacidades, las del cuerpo técnico y en la hinchada también".



No sufre por no ser inicialista pues ya ha entendido su rol principal: "siempre contento y queriendo hacer bien las cosas, ya sea como titular o desde el banco, siempre entro con la misma actitud. A veces no salen bien las cosas, otras sí y de eso se trata la vida, de eso se trata el fútbol y creo que lo que ha hecho el 'profe' es muy importante", dijo.



Aunque suene a cuenta de cobro, Jarlan destacó a sus compañeros: "la resiliencia que han mostrado los jugadores, no solo Jarlan Barrera, es Dorlan Pabón, Tomás Ángel, Jefferson Duque, que en su momento lo criticaron mucho, y en los últimos partidos nos ha metido a Libertadores, con Dorlan nos ha metido a una final porque él fue muy importante para el empate, porque estábamos cabizbajos, pero esa jerarquía que siempre nos transmiten los mayores han ayudado un montón, porque es difícil mantener un equipo con tantos jóvenes y llegar a una final contra unos rivales que juegan supremamente bien como lo fueron Águilas, Alianza y Pasto", resaltó.



Al tiempo que destacó el aporte de los jóvenes en esta campaña, confesó que no fue fácil la espera y que uno de sus compañeros, muy criticado también, le dio tranquilidad: "estaba un poquito bravo, porque siempre quiero jugar y hacer las cosas bien, y con el desespero de querer entrar y ver como el equipo recibe un gol, llega Jhon Duque y me dice 'tranquilo que te va a tocar y vas a resolver' y otra vez se cumple, no es casualidad, creo que es fruto de siempre querer hacer las cosas bien, casi siempre no salen, somos humanos nos equivocamos y de eso se trata la vida".