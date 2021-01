¿Se queda o se va? Campaz y la posibilidad de fichar en el exterior

En diálogo el Alargue de Caracol Radio, el jugador del Deportes Tolima se refirió a los rumores que lo vinculan en la MLS. También ha sonado para Argentina y Bélgica. Por lo pronto, Jaminton Campaz se encuentra concentrado con el equipo ‘pijao’, que este jueves disputará el pase a la final de la Copa Colombia, y solo piensa en ello.

El tumaqueño se refirió a las posibilidades de fichar en la MLS o alguna otra liga internacional. Su nombre lo han vinculado en los últimos días con Columbus Crew y Charlotte FC.



“Dicen por ahí que me voy, pero hasta el momento no me han dicho nada, yo sigo en Tolima y estoy jugando. Estoy muy agradecido porque aquí he hecho toda mi carrera, pero esperando si se da la oportunidad. Todo jugador quiere una nueva vida y una nueva rutina”, aseguró el volante ofensiva.



Jaminton, es hermano de Mike Campaz, un “viejo conocido” en el Deportes Tolima. Nació en Tumaco, pero Ibagué lo adoptó como hijo. Hizo proceso en divisiones menores y llegó al profesionalismo en 2017, vistiendo la camiseta del elenco tolimense. Hoy, a sus 20 años, es considerado el segundo jugador mejor cotizado del fútbol colombiano (superado por Duván Vergara. Su valor en el mercado es de 3.8 millones (su avalúo aumentó en 600 mil euros respecto a la última actualización de Tranfermarkt).



El jugador le dijo al Alargue que desde la directiva del Deportes Tolima no le han hablado de alguna posibilidad real de salir al exterior. Por lo pronto está concentrado con el vinotinto y oro que este jueves buscará acceder a la final de Copa Betplay cuando se mida en Ibagué a Deportivo Pasto.



“Para el equipo que Dios me mande es pelear título. Hay que salir de la mejor manera si me llego a ir, hay que ser agradecido con el club. Si han llegado ofertas, la verdad no sé, a mi como jugador no me dicen nada pero sí se dicen muchas cosas en las redes”, repuntó.