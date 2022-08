¿Indisciplina en Deportes Tolima? Versión preocupa y explica la crisis

Deportes Tolima no ha podido engranar buenos resultados en la Liga BetPlay II-2022, y es decimoséptimo en la tabla de posiciones. La última derrota, 2-1 contra Junior en Barranquilla, encendió las alarmas de crisis en el equipo de Ibagué.



El técnico Hernán Torres ha sido claro en quejarse por los arbitrajes en esta nueve jornadas, pues se ha sentido afectado porque a su equipo le han pitado ocho penaltis, algunos discutibles, y reprochó las decisiones de los jueces y la actuación del VAR.



Sin embargo, otra sería la razón principal de la crisis: casos de indisciplina en el plantel estarían afectando el rendimiento. La versión fue contada por Javier Hernández Bonnet…y eso que prefirió callar otros detalles, para no afectar a las familias de los futbolistas.



“En las últimas horas, una fuente muy cercana al Deportes Tolima me confirmó que algunos jugadores se han dado licencia para hacer cosas indebidas cuando están concentrados”, dijo Bonnet en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.



El periodista insinuó que los actuales dirigentes y el cuerpo técnico, no han tenido el pulso para manejar este tipo de situaciones, como las controlaba Gabriel Camargo.



“No todo es arbitral, pero tampoco se ayudan al interior del Tolima, se ha salido del cauce. Son varios jugadores que no han respondido a la confianza que se les ha entregado al vestir la camiseta del Deportes Tolima”, añadió Hernández Bonnet.