Medellín, en busca de la clasificación, va por Bucaramanga: partidazo

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado, desde las 4 de la tarde al Atlético Bucaramanga, por la fecha 17 en la Liga I-2022. Pese al mal rendimiento en condición de visitante, el conjunto dirigido por Julio Comesaña confía en que logren una victoria en el estadio Alfonso López que lo mantenga entre los ocho y quede muy cerca de acercar a la clasificación. Al frente está el equipo ‘leopardo’ quienes tienen un duelo directo para alcanzar el objetivo de mantenerse entre los ocho.

Con 24 jugadores, Independiente Medellín viajó a Bucaramanga. El poderoso además del juego de Liga, concentró al plantel que enfrentará a Internacional de Brasil, el próximo martes 26 de abril en la Copa Sudamericana 2022, a disputarse en Pereira. En cuanto a las novedades del grupo viajero, se destacan Andrés Mosquera Marmolejo, Víctor Moreno, Yesid Díaz (cumplió la fecha de sanción) y Didier Bueno, este último quien fue una de las figuras del equipo en el partido de Copa Colombia contra Tigres de Bogotá.



Juan Manuel Cuesta, jugador de la cantera poderosa, habló sobre lo que dejó el juego de Tigres y lo que viene contra el equipo santandereano. “Contra Tigres me dejó una linda sensación, fui titular, algo que no había podido hacerlo desde hace varios meses. Sigo sumando minutos con el equipo, sumando experiencias y eso es importante para demostrar mi juego, se nos dio la victoria, hay que seguir trabajando en la búsqueda de los tres frentes”.



Además, “gracias por la confianza del cuerpo técnico, acoplarme no ha sido fácil, me han dado minutos para retomar el nivel, busco estar de la mejor manera y contra Bucaramanga tenemos la convicción de ganar, sumar tres puntos que nos deje cerca de la clasificación. Hay que seguir con nuestras ideas y sacar el resultado para que sea lo mejor para nosotros”.



Datos entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín disputaron 204 partidos, de los cuales, el equipo leopardo se impuso en 62 oportunidades contra 79 del poderoso y 63 empates. 244 goles anotados por los santandereanos y 312 de los antioqueños.



Atlético Bucaramanga no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de Primera División ante Independiente Medellín (un empate, cuatro derrotas), incluyendo tres derrotar sin anotar en los tres más recientes (tres derrotas). Su última victoria ante el DIM fue en noviembre de 2018, 2-0 como local.



Atlético Bucaramanga suma cuatro victorias seguidas como local en la Liga I-2022 y podría encadenar cinco victorias en casa en la categoría por primera vez desde una de seis entre septiembre y noviembre de 2018.



Independiente Medellín acumula seis partidos sin derrota en esta Liga I-2022 (tres victorias, tres empates), su mejor racha desde la Liga I-2021, cuando enlazó 10 compromisos sin derrota (cuatro victorias, seis empates).



Atlético Bucaramanga es uno de los equipos de la Liga I-2022 que más goles de cabeza ha marcado (cinco, como Deportes Tolima, Deportivo Pasto y Junior), pero es también el que más ha recibido de esta forma (seis).



Independiente Medellín suma 27 puntos en 16 partidos disputados de esta Liga I-2022 (ocho victorias, tres empates, cinco derrotas), su mejor rendimiento a estas alturas de un torneo de la categoría desde la Liga II-2018 (29 puntos – ocho victorias, cinco empates, tres derrotas).



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Herney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Javier Méndez, Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Árbitro: Nolberto Ararat (Valle)

VAR: Jhon Perdomo (Huila)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8