Medellín visita a Alianza Petrolera para acercarse a la clasificación

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 7:30 p.m. a Alianza Petrolera, por la fecha 15 de Liga BetPlay I-2022. Con dos partidos sin perder como visitante, el poderoso quiere romper una racha de cinco años sin vencer al aurinegro en Barrancabermeja. DIM recuperó a Juan David Mosquera, luego de pagar una sanción de dos fechas.



Julio Comesaña deberá afinar detalles y evitar que su equipo cometa los mismos errores que mostraron en el partido de Copa Sudamericana contra Guaireña. Sin la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo y José Hernández Chávez por lesión, en duda por las molestias físicas de Víctor Moreno y el regreso de Juan David Mosquera, los antioqueños se bajaron del avión el pasado viernes y no tuvieron tiempo de entrenar para disputar este encuentro por Liga.



“No vamos a poder entrenar, solo recuperación y teoría. Estos errores son cosas elementales, no son de correcciones en cancha, no se puede poner colorado por no reventar la pelota, hacer un cierre y sacarlo del estadio. No importa, no podemos hacer cosas que no debemos y que nos marquen goles, esas cosas no le gusta a nuestra afición. El equipo anímicamente remontó, luchó, pero complicamos un partido que pudimos tenerlo cerca de ganar”, remarcó el técnico Julio Comesaña.



Además, “la preocupación que tengo siempre antes de cualquier partido y cualquier competencia, debemos entregarle la información a los jugadores, que lo podamos analizar y llegar a las conclusiones para plantear en el primer tiempo, porque el segundo depende de lo que pase en el juego. Las ausencias las tenemos que sortear con los jugadores que tenemos disponibles”.



Datos entre Alianza Petrolera e Independiente Medellín

Por Liga colombiana, Alianza Petrolera e Independiente Medellín se enfrentaron en 19 oportunidades, con seis triunfos para los santandereanos, ocho del poderoso y cinco empates. en cuanto a goles anotados, 24 fueron aurinegros y 31 para los antioqueños.



Alianza Petrolera suma dos victorias en sus últimos tres encuentros ante Independiente Medellín en Primera División (un empate), tras haber ganado solo uno de sus 12 duelos anteriores ante ellos (cuatro empates, siete derrotas).



Alianza Petrolera suma siete partidos sin perder como local en Primera División (cuatro victorias, tres empates), su mejor racha invicta en casa desde una de 10 entre abril y octubre de 2019 (seis victorias, cuatro empates).



Independiente Medellín suma dos partidos sin perder como visitante en la Liga I-2022 (un triunfo y un empate). Desde febrero-marzo de 2021, el DIM no enlaza más visitas sin perder en la máxima categoría (cuatro juegos: dos victorias, dos empates).



Brayan Fernández, de Alianza Petrolera, es uno de los dos jugadores de la Liga I-2022 que más duelos aéreos ha ganado hasta la fecha (40, al igual que Dannovi Quiñonez). Más de la mitad (51.3%) de los duelos ganados por el jugador aurinegro (78), han sido por la vía aérea.



Alianza Petrolera es el único equipo al que no le han cobrado un penal a favor en esta Liga I-2022, y es el equipo al que más le han cobrado en contra (seis).



Alineación probable

Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Juan Guillermo Arboleda, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Javier Méndez, David Loaiza, Adrián Arregui, Felipe Pardo, Jean Pineda; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:35 p.m.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8