Medellín está imparable: venció 1-0 a Jaguares y pelea por la Liga

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Jaguares de Córdoba, en la sexta fecha de la Liga I-2021. Andrés Cadavid de tiro penal anotó el gol con el que el poderoso sacó diferencias frente a los cordobeses, que no fueron precisos y siguen con la angustia en la tabla del descenso.



Al minuto 5, Agustín Vuletich tuvo como abrir el marcador, pero al ingresar al área por el costado derecho, entre José Luis Chunga y el terreno mojado de la cancha, evitó que tuviera un mejor ángulo de tiro para rematar a puerta. Al minuto 10, Matías Mier de zurda, remató la pelota de media distancia que exigió a Chunga.



Jaguares no podía elaborar juego con la presión del DIM. El local agobiaba al visitante y no lo dejaba pasar más allá del medio campo.



La visita avisó en el arco contrario, mediante una falta desde el sector izquierdo que cabeceó Pablo Rojas y sobre la derecha José Marrugo conectó la pelota, pero esta se fue desviado.



Al minuto 35 y tras una incursión del DIM al área rival, Agustín Vuletich es derribado por José Marrufo, el cual el árbitro Edilson Ariza no dudó en sancionar el punto blanco del penal. Un minuto después, Andrés Cadavid transformó la falta en el primer gol de la noche para el poderoso.



Tras el gol del local, Jaguares generó su opción más clara del primer tiempo, mediante un remate desde el sector derecho que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo en dos tiempos. Al final del primer tiempo, la visita recostó su juego sobre el área poderosa, pero no fue preciso a la hora de definir.



En la etapa complementaria, Medellín seguía controlando la pelota, mientras que Jaguares intentaba salir de la presión en su propio campo. Al minuto 11, James Sánchez sorprendió con un remate cruzado que pasó cerca del arco de Chunga. Al minuto 18, Leonardo Castro quien había ingresado un par de minutos atrás, se fue en velocidad y en mano a mano con el arquero de Jaguares, tiró la pelota desviada del arco. Al minuto 21, nuevamente Castro mano a mano y nuevamente desperdició la opción de gol.



Promediando la media hora de juego, en la visita agotaron los cambios, mientras que Medellín realizó dos; salió Agustín Vuletich y Víctor Moreno, en lugar de Leonardo Castro y Jaime Giraldo, desde el banco, el ‘Bolillo’ iba oxigenando el equipo. Al minuto 32, Ethan González en un remate violento, estrelló la pelota en el vertical derecho, un minuto después, Medellín tuvo el segundo por intermedio de Cadavid.



En tiempo de descuento, un centro cruzado de Diomar Díaz con peligro sobre el centro del área, pero la pelota logró desviarla el capitán Cadavid. En los últimos minutos, Jaguares se volcó al ataque, generando varios tiros de esquina seguidos.



Al final, Medellín fue de más a menos en el juego, donde la falta de eficacia y el agotamiento por el esfuerzo de la final hizo que aumentara el nerviosismo y apenas pudo mantener la ventaja mínima. En cuanto Jaguares mejoró en los cambios, pero le faltó ser contundente de medio campo hacia arriba.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrenta en el Atanasio a Boyacá Chicó, mientras que Jaguares recibe en Montería a La Equidad.



Síntesis

Independiente Medellín 1-0 Jaguares de Córdoba



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (7); Juan Guillermo Arboleda (6), Víctor Moreno (6), Andrés Cadavid (8), Germán Gutiérrez (6); David Loaiza (6), James Sánchez (7), Javier Reina (6), Robert Harrys (6), Matías Mier (7); Agustín Vuletich (7).

Cambios: Leonardo Castro (5) por Agustín Vuletich (15 ST), Jaime Giraldo (6) por Víctor Moreno (25 ST), Jean Pineda (SC) por Matías Mier (39 ST).

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Jaguares de Córdoba: José Luis Chunga (5); Israel Alba (5), Iván Scarpetta (5), José Marrufo (5), Mauricio Castaño (5); Marlon Sierra (5), Fabián Mosquera (5), Pablo Rojas (5), Jeferson Solano (5), Wilder Guisao (5); José Lloreda (5).

Cambios: Ethan González (5) por José Lloreda (1 ST), Diomar Díaz (6) por Marlon Sierra (9 ST), Dairon Valencia (5) por Jeferson Solando (9 ST), Juan Sinisterra (5) por Wilder Guisao (18 ST), Vicente Prado (5) por Pablo Rojas (25 ST).

D.T.: José Alberto Suárez.



Goles: Andrés Cadavid (37 PT), Andrés Mosquera Marmolejo (29 ST) para Independiente Medellín. Fabián Mosquera (42 ST) en Jaguares de Córdoba.



Amonestados: Germán Gutiérrez (16 ST) para Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Cadavid (8).



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Partido: regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8