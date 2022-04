Medellín recibe a Envigado: duelo antioqueño que garantiza emociones

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado, desde las 2 de la tarde a Envigado Fútbol Club, por la fecha 14 en la Liga I-2022. Luego de sumar en los últimos tres partidos, el poderoso va por otros tres puntos que lo dejen más cerca de la clasificación. Al frente está la ‘cantera de héroes’ que pasan por un buen momento y buscarán amargarles la tarde a los rojos.

Medellín, a continuar la senda ganadora en el Atanasio



Dos modificaciones fundamentales tendrán en el esquema del Independiente Medellín para el partido frente a Envigado Fútbol Club. Andrés Mosquera Marmolejo pagó las dos fechas de sanción y reaparecería en el pórtico poderoso. Mientras que Juan David Mosquera fue suspendido por dos fechas, luego de ser expulsado en el partido anterior contra Deportivo Pereira.



“Envigado es un equipo fuerte, un equipo dinámico, con jóvenes con mucha hambre donde tienen movimientos muy marcados donde tenemos que estar muy atentos, identificar los espacios para atacarlos. Cuentan con jugadores muy interesantes, Envigado es una cantera con hombres que más adelante van a dar qué hablar, nosotros debemos estar con mucha experiencia, enfocados y con las ganas de imponer nuestro estilo de juego”, indicó Andrés Cadavid.



Además, el capitán se refirió al buen rendimiento que acumula el equipo como local, donde no pierde desde hace más de dos años. “Lo más importante es que trabajamos por un mismo objetivo, buscando alegrías para esta institución. Hacemos las cosas bien, llenamos de alegría y amor a la afición, todos en la institución estamos muy enfocados, hay mucha unión. Nos alegra que nos acompañen los hinchas, las familias, los niños, eso nos motiva para seguir adelante”.



Finalmente, el jugador antioqueño comentó sobre la importancia del equipo para marcar diferencia desde los primeros minutos. “Debemos sacar la jerarquía en cada partido, el grupo entiende que podemos hacer las cosas bien y brindarles alegrías a nuestras familias. Desde cada posición, hay trabajos complementarios que fortalecen al equipo”.



Por su parte, Juan Guillermo Arboleda detalló que “tuvimos una semana larga de trabajos, hay un gran desgaste y por eso es bueno tener descanso, afianzarnos y buscar marcar diferencia en cada partido. Esta vez me toca reemplazar a Juan David Mosquera, todos nos preparamos, hay una buena competencia y tengo muchas ganas de aportarle al equipo”.



En lo personal, el jugador señaló que “ha sido muy bueno el trabajo con el cuerpo técnico, yo puedo ayudar en varias posiciones, para eso entrenamos, para aprovechar las oportunidades y hacer las cosas bien”.



Finalmente, Arboleda opinó sobre Envigado, próximo rival en el campeonato. “Es un equipo con grandes jugadores, muy rápidos, jóvenes. Nosotros debemos imponernos, estar concentrados, ser eficientes y podernos llevar la victoria que nos permita acercarnos a la clasificación, estamos en una parte del torneo donde se puede partir la tabla, tenemos muchas ganas en hacer las cosas bien y que la hinchada salga feliz”.



Envigado llega sin presión al Atanasio y con la ilusión de dar el ‘batacazo’



Los dirigidos por Alberto Suárez vienen en ascenso deportivo y contra Medellín buscarán dar ese ‘batacazo’ que los posicione mejor en la tabla. El técnico vallecaucano elogió a su rival y espera que sus dirigidos logren ver mal al poderoso. "Lo de Medellín no es casualidad, es producto del trabajo. Nos hace pensar que es un candidato importante del campeonato. Medellín es un equipo



serio. El profe Julio (Comesaña) ha logrado amalgamar un equipo muy importante en cada una de las zonas", declaró.



Por su parte, Iván Rojas confía en que Envigado haga un buen trabajo enfrentando al DIM. “Es un lindo partido, Medellín es fuerte de local, pero debemos aplicar nuestra idea de juego y buscar los tres puntos que son fundamentales para nosotros. Ellos cuentan con jugadores muy importantes, nosotros debemos estar atentos y no darles espacios”.



Además, “hay que estar bien parados cuando jugamos como visitantes, mantener el arco en cero y si logramos eso, podremos conseguir la victoria. Como volante de marca, tener la pelota es un desahogo para el equipo, especialmente los jugadores de ataque, eso nos va a ayudar mucho, queremos crear las jugadas para lograr ser efectivos. Hay que seguir creando esas sociedades y sacar el buen fútbol que tenemos. Somos un equipo que tiene buen pie y puede generar muchas ocasiones”.



Datos entre Independiente Medellín y Envigado Fútbol Club



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Envigado Fútbol Club se han enfrentado en 78 ocasiones, con 29 triunfos para el poderoso contra 22 de los naranjas, 27 de estos partidos terminaron empatados. En cuanto a goles anotados, 106 fueron para los rojos y 78 de la ‘cantera de héroes’.



Independiente Medellín y Envigado empataron en sus dos duelos más recientes en Primera División (1-1 y 0-0 en 2021), y podrían enlazar tres empates por primera vez desde una racha de seis entre 2003 y 2006.



Independiente Medellín ha ganado sus últimos seis partidos como local en Primera División, su mejor racha desde abril-junio de 2016 (seis también). No enlaza más victorias en casa en la categoría desde las 10 conseguidas entre septiembre de 2006 y febrero de 2007.



Envigado suma seis partidos sin perder en la Liga I-2022 (tres victorias, tres empates) y podría enlazar siete sin derrota en un mismo torneo de la máxima categoría desde el Apertura 2015 (siete partidos con cuatro victorias y tres empates).



Luciano Pons, de Independiente Medellín, es el jugador que más goles ha marcado como local en esta Liga I-2022 (seis, ninguno de ellos de penal).



Envigado ha marcado cinco goles entre los minutos 31 y 45 de partido en esta Liga I-2022, el mayor registro del torneo junto a La Equidad e Independiente Medellín.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Jean Pineda, José Hernández Chávez; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Envigado FC: Santiago Londoño; Daniel Londoño, Francisco Báez, Santiago Noreña, Yilmar Celedón; Diego Moreno, Iván Rojas, Yaser Asprilla, Andrés Montero, Wilder Guisao; Jesús Hernández.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

VAR: Jhon Perdomo (Huila)

T.V.: WIN Sports +





