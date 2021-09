‘Sabemos dónde estamos parados, debemos dar mucho más‘: Andrés Cadavid

Luego de alcanzar la Copa Colombia en febrero, para el Deportivo Independiente Medellín, este 2021 ha sido difícil. El equipo antioqueño sigue buscando una idea de juego confiable, que permita lograr más títulos y una mayor competitividad. Andrés Cadavid es consciente de eso y que con la ayuda de Julio Comesaña, confía en que puedan llegar Copas y clasificaciones a torneos internacionales.

"Las comparaciones se deben tomar desde un punto crítico. Todos los entrenadores trabajan de maneras diferentes, con el técnico Hernán Darío (Gómez) ganamos un título y con (Julio) Comesaña no se iban a cambiar muchas cosas, sino que iba a potenciar algunas cosas a mejorar. Con el profesor (Julio) Comesaña, estamos mejorando nuestro estilo de juego, queremos ser más rápidos en ataque. La idea es trabajar para que nuestros delanteros tengan más opciones de gol, estamos buscando la manera que conseguir resultados, este equipo necesita estar arriba", señaló Cadavid.



Además, "la salida del profesor Hernán (Darío Gómez) dolió mucho, más que un entrenador, fue un gran amigo. Se apresuró en sus decisiones, confiábamos en ese proceso para buscar un título internacional. Tomó su decisión, ahora estamos con otro entrenador que conozco bien".



Sobre el concepto que tiene del nuevo entrenador poderoso, Andrés comentó que "(Julio) Comesaña fue quien me llevó al fútbol argentino, conozco su manera de trabajar, es muy estricto y confiamos que podamos sacar buenos resultados.



El ex Colón, Millonarios, entre otros, tiene claro que para salir de este bache deportivo deben poner todos de su parte. Cortar la racha de cuatro eliminaciones consecutivas, es el reto para el plantel rojo. "No hacemos cuentas, Medellín es un rival que motiva y por eso debemos estar a la altura y estar mejorando constantemente. Estamos conscientes de donde estamos parados, debemos dar mucho más, queremos mostrar un gran nivel, entrar a los ocho y pelear el campeonato. Pensamos en sumar la mayor cantidad de puntos, pero somos conscientes que el partido más importante es el siguiente. Debemos preparar cada juego y estar a la altura. Estamos comprometidos con la institución, entendemos que debemos dar resultados. Llevo dos años en este equipo, ya llevo dos títulos y quiero más. Buscar una Liga, un título internacional".



Analizando lo que pasa por el equipo, Cadavid explicó que "nos estamos autoevaluando constantemente, este es un equipo competitivo. Hemos pasado momentos más difíciles y considero que podemos salir adelante. Estamos motivados y contamos con un gran grupo, con un técnico muy competitivo. Como capitán, debo imponer liderazgo y personalidad a mis compañeros".



Pensando en los próximos encuentros, Andrés remarcó que "queremos imponer nuestro estilo de juego, en cada línea hay que ir mejorando. Hemos tenido dificultades por lesiones, pero por eso es clave lograr una idea que pueda contrarrestar a los rivales. Hay que entender dónde estamos, la camiseta que tenemos y qué queremos lograr. Todo apunta a un estilo de juego ofensivo, que salga a buscar los resultados y que el DIM responda a una ciudad futbolera y una hinchada exigente, somos jugadores profesionales, la presión siempre va a estar, en todos los equipos he tenido esa presión y lo debemos entender".



Finalmente, habló sobre su aporte personal para que el equipo consiga más goles y volvió a tocar el tema del ‘Bolillo’ y Comesaña. "Estoy en deuda con hacer más goles, también estoy trabajando para eso. Busco en que podamos generar opciones para poderlas concretar y cuento con compañeros que son muy buenos adelante. Todo el grupo está comprometido para actuar en



defensa y en ataque. Comesaña y 'Bolillo' son entrenadores diferentes, cada uno en su manera de trabajar y de entender el fútbol. El 'profe' Comesaña está enfocado en mantener lo bueno y profundizar algunos movimientos donde estamos fallando. Es un gran entrenador, entiende a los jugadores".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8