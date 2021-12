Una figura se va y otras dos están en duda: movimientos en el DIM

Deportivo Independiente Medellín comenzó la última semana de trabajos, antes de salir a vacaciones el próximo viernes 10 de diciembre. El equipo rojo de Antioquia adelantó una parte de su pretemporada y simultáneamente toman decisiones de cara a la temporada 2022, donde disputarán la Liga colombiana y la Copa Sudamericana.

A Leonardo Castro le habrían pasado la carta de no renovación y el delantero caucano de 29 años tendría a final de este mes, los derechos deportivos en su poder. Con el DIM estuvo desde 2016 procedente del Deportivo Pereira, en estas cinco temporadas, disputó 175 partidos oficiales, de los cuales; 134 fueron por Liga colombiana, 19 por Copa Colombia y 22 por Copas internacionales, anotando 41 goles. Ganó tres títulos con el rojo: la Liga I-2016 y las Copas Colombia 2019 y 2020.



Otro jugador que tampoco seguirá con el equipo, de hecho, ya no está entrenando es Robert Harrys, el ex jugador de Real Cartagena disputo 16 partidos con el equipo rojo, 12 por Liga y cuatro por Copa Colombia. Fue parte del equipo campeón de la Copa Colombia 2020.



Sobre la continuidad de Andrés Mosquera Marmolejo, siguen en negociaciones para su continuidad, al igual que Agustín Vuletich, el delantero argentino habría sido sondeado por el campeón peruano Alianza Lima para reforzar el equipo íntimo en la Copa Libertadores. Si bien, Agustín quisiera continuar en Colombia, no descarta la posibilidad de emigrar al fútbol peruano. Con la camiseta poderosa, Vuletich anotó 13 goles en 37 encuentros oficiales y ganó el título de la Copa Colombia 2020.



Por otro lado David Loaiza sigue trabajando con el equipo, mientras avanzan las negociaciones con Leones para hacer efectiva la opción de compra, se espera que el jueves 9 de diciembre haya una rueda de prensa con Julio Comesaña sobre lo que viene para el equipo el próximo año.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8