Mier, la llave del gol poderosa: DIM se impuso 0-1 sobre Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín derrotó como visitante 0-1 sobre Bucaramanga, en la tercera fecha de la Liga I-2021. El poderoso tuvo paciencia y tras un buen remate de partido, Matías Mier anotó el gol que pone al conjunto antioqueño entre los ocho, con seis puntos de nueve posibles.

Sin siete de sus titulares, Independiente Medellín salió a la cancha del Alfonso López de Bucaramanga. Con muchos canteranos, el poderoso no logró ser profundo sobre el arco del local, apenas tres remates de media distancia, lejos del alcance de Juan Camilo Chaverra, fueron las aproximaciones de los dirigidos por Hernán Darío Gómez.



Ambos equipos se repartieron el control de la pelota y en el centro del terreno de juego, fue donde se concentraron las acciones. Bucaramanga por intermedio de Santiago Montoya y Brayan Fernández, intentaron sorprender a Luis Erney Vásquez, pero los jugadores ‘leopardos’ no fueron efectivos en sus incursiones ofensivas.



En la etapa complementaria, Medellín realizó dos cambios en el mediocampo: Juan Carlos Díaz, Yesid Díaz salieron e ingresaron James Sánchez y David Loaiza. Al minuto 4, un centro desde el sector derecho fue la primera aproximación del local. Medellín respondió con un remate de media distancia de Javier Reina al minuto 9, pero la pelota se fue desviada del arco de Chaverra. Leonardo Castro tuvo el primero, tras un pase filtrado desde la zona de volantes, pero el remate le salió desviado.



Con el pasar de los minutos, ni Medellín, ni Bucaramanga eran peligrosos en el arco contrario. El juego fuerte y concentrado en el centro del campo, fue lo cotidiano en este partido que había tenido pocas emociones.



Al minuto 32, Medellín tuvo la oportunidad más clara, luego que Agustín Vuletich, aprovechara un pase filtrado de James Sánchez, el argentino que llevaba un minuto en cancha, eludió al arquero Chaverra y al no tener ángulo de tiro, realizó un centro al área chica para que James Sánchez rematara la pelota en velocidad, pero el arquero Chaverra logró evitar el gol poderoso.



Sobre el minuto 40 y tras un contraataque de Independiente Medellín, la pelota pasó de izquierda a derecha, donde Robert Harrys envió un centro al área para que Agustín Vuletich pivotea la pelota y le queda a Matías Mier, quien definió con solvencia para irse en ventaja en el marcador.



Al final, el conjunto antioqueño supo trabajar un partido que en el primer tiempo se le había complicado, pero en el segundo, con el ingreso de varios titulares habituales, logró aprovechar el desgaste del local, para llevarse su segunda victoria en la Liga que le permite acomodarse entre los ocho primeros de la tabla. Bucaramanga generó opciones, pero no fue profundo, estaba de más a menos y no supo aprovechar los espacios que le concedió su rival en el mediocampo.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga enfrentará al América de Cali en condición de visitante. Mientras que Independiente Medellín se medirá con Millonarios, el próximo jueves en el Atanasio.

Síntesis



Atlético Bucaramanga 0-1 Independiente Medellín



Atlético Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra (6); Juan Pablo Zuluaga (5), Andrés Correa (5), Carlos Henao (5), Elvis Mosquera (5); Michel Acosta (6), Juan Mosquera (6), Álvaro Meléndez (6), Santiago Montoya (5), Andrés Sarmiento (5); Brayan Fernández (5).



Cambios: Alejandro Quintana (5) por Brayan Fernández (25 ST), Jhonier Viveros (5) por Santiago Montoya (25 ST), Óscar Alcocer (5) por Juan Mosquera (29 ST).



D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez (7); Juan David Mosquera (6), Víctor Moreno (7), Andrés Cadavid (6), Yulián Gómez (6); Juan Carlos Díaz (5), Yesid Díaz (5), Jean Pineda (5), Javier Reina (6), Matías Mier (8); Leonardo Castro (5).



Cambios: James Sánchez (7) por Juan Carlos Díaz (1 ST), David Loaiza (6) por Yesid Díaz (1 ST), Robert Harrys (7) por Jean Pinera (19 ST), Agustín Vuletich (7) por Leonardo Castro (31 ST), Germán Gutiérrez (SC) por Matías Mier (45 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Goles: Matías Mier (40 ST) para Independiente Medellín.



Amonestados: David Loaiza (1 ST) para Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Matías Mier (8).



Árbitro: Jhon Hinestroza (6).



Partido: regular.



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8