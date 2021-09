Rodallega sobre el América de Osorio: ‘Es claro, tienen que mejorar’

Hugo Rodallega disfruta de su regreso al fútbol suramericano, luego de 13 años jugando en Europa. El delantero, goleador del Suramericano Sub-20 de 2005, está en racha goleadora con el Bahía de Brasil, que lucha por no descender en el Brasileirão.



Sin embargo, Rodallega quiso regresar a Colombia ante de fichar por el equipo brasileño, y jugar para el América para cumplir un sueño personal; posibilidad que le fue negada por Juan Carlos Osorio, técnico del club caleño, porque lo veía como un jugador próximo al retiro.



Y mientras ‘Hugol’, a sus 36 años, le da un segundo impulso a su carrera, el entrenador de la mecha pasa por momentos difíciles en su proceso con el club escarlata, pues los hinchas ya lo discuten a causa de su falta de resultados.



Así, Rodallega habló del América de Osorio, recordando primero que quiso jugar en el club este semestre, pero el entrenador le negó la posibilidad.



“Yo quería ir al América por un tema personal: soy hincha desde niño, tuve uniformes y me llevaban al estadio, y por cumplirle el deseo a mi padre de jugar en ese equipo. Hasta último momento lo intenté, y lamentablemente no se dieron las cosas”, comentó en charla con ‘Grueso Calibre’.



“Sigo siendo hincha de América. Tulio Gómez me dio a entender, en ese momento, que la decisión era del ‘profe’ Osorio, que desde que él asumió la dirección técnica, le pidió que él iba a manejar el tema de contrataciones. Osorio dijo públicamente que yo ya estaba en lo último de mi carrera, y no era el jugador que necesitaba para ese momento. Eso me da a entender que Tulio quizás quería, pero respetaba las decisiones del entrenador”, continuó ‘Hugol’.



Aunque Rodallega dice estar lejos de retirarse: “Si sintiera que eran los últimos días de mi carrera, ya lo dije, me hubiera ido a Quindío y allí me retiraba. Al yo ver eso, tenía que tomar una decisión y no me iba a quedar con los brazos cruzados, sabiendo que todavía podía aprovechar las virtudes que Dios me dio para jugar al fútbol. Disfruto de la posibilidad de jugar y sentirme pleno todavía. Cada vez me siento mejor y voy a disfrutar hasta el último día”.



Y ante la pregunta de la situación del América, Rodallega no pudo evitar dar su concepto: “No he visto mucho los partidos, veo más los resultados y las posiciones del fútbol colombiano. América está en una situación difícil, porque los equipos grandes tienen que figurar, y cuando no lo hacen siempre va a ver mucho drama de parte de la afición, porque quieren ver a su equipo en lo más alto, y más sabiendo que vienen de un gran momento siendo campeones de Liga en los últimos años”.



“No sé qué estará pasando por la cabeza de la dirigencia y del señor Osorio, pero la cosa es muy clara y es que tiene que mejorar”, comentó Rodallega.