Bodhert duda sobre dejar a Jaguares y ya tendría ofertas del FPC

Jaguares de Córdoba no pasa por un buen momento en la Liga Betplay pese a que había iniciado decentemente el torneo. El cuadro de Montería lleva cuatro partidos sin ganar y no ha podido salir del penúltimo puesto de la tabla del descenso.



Ante esto, se ha mencionado la posibilidad de que Hubert Bodhert abandone la institución. Según el medio El Meridiano el técnico tendría dudas de seguir en el club, pero todavía no ha renunciado al mismo.



De hecho, según lo señalado por el medio, el técnico cuenta con el apoyo de la institución que buscará convencerlo de seguir para el siguiente semestre al igual que de la hinchada y la institución.

No obstante, en caso de que Bodhert busque abandonar el club ya tendría ofertas de tres clubes que tienen algo en común, no están en la mejor temporada en su historia en el fútbol colombiano.



Se habla de que Deportivo Cali, Alianza FC y Deportivo Pasto, clubes que ya han cambiado de técnicos o tienen interinos actualmente, estarían interesados en contratar al técnico cartagenero.



Por el momento no se ha confirmado oficialmente el interés de esos clubes por el entrenador y que de por si vaya a salir de Jaguares.