Hubert Bodhert: 'Ellos tuvieron la pelota y nosotros el control'

Independiente Santa Fe obtuvo su segunda victoria al hilo en Liga este miércoles. El cuadro bogotano se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Fabian Sambueza.



Finalizado el compromiso en el Estadio El Campín de Bogotá, Hubert Bodhert, DT de Santa Fe, dio sus percepciones acerca de lo sucedido y declaró estar contento con el progreso del equipo, sin embargo, espera trabajar más para seguir mejorando.

Intensidad, una de las claves del triunfo: “El equipo tuvo una intensidad importante todo el primer tiempo. En el segundo tiempo la sostuvimos. Decidimos refrescar la parte ofensiva para mantener la intensidad en la presión e impedir que Medellín tomara mucho la pelota, por eso ingresaron Rodallega y Batalla. Fuimos cambiando la parte ofensiva, los que tenían mayor gasto. Generamos espacios que debieron terminar mejor. Ellos tuvieron la pelota y nosotros controlamos el juego. Seguimos sumando, hay que corregir, pero las victorias dan confianza y esperamos más regularidad en los próximos partidos”.



Disposición del rival: “Medellín no nos sorprendió nunca. Nuestro dispositivo de presión alta impidió que tuviera claridad. Mantuvimos la intensidad y la presión, de ahí nace nuestra victoria. Las atajadas a gol las tiene Medellín y no Santa Fe. Vamos a seguir trabajando y mejorar otras cosas”.



Mejorar en posesión: “Es natural que un equipo que tiene la necesidad porque va perdiendo empuje un poco más. Es cierto que nos metimos atrás y no por una orden sino que el juego a veces lo dicta. No es agradable ver al equipo atrás y al rival con la pelota. Sucedió, pero el equipo cerró líneas y salvó el resultado. Mi visualización es que tengamos un Santa Fe que pueda sostener la pelota de principio a fin, que haya más regularidad en esa posesión. Este grupo se va a llenar de confianza y hará ese trabajo”.



Próximo rival: “La continuidad es fundamental. Hay que planificar una estrategia para ese partido, pero la idea es no tocar tanto el grupo. Hay que mirar al equipo y su recuperación. Tomar lo bueno que se hizo, que se mantenga y siga creciendo; a eso aspiramos”.



Satisfecho con la actitud de su equipo: “La actitud la vi siempre. Pueda que este equipo juegue bien, regular o no tan bien, pero lo que siempre exalto es que es un equipo solidario, que se respalda y mantiene la intensidad. Queremos que sea un equipo que elabore más y que sea eficaz. Sentí imprecisión al principio, pero nos fuimos acomodando y lo administramos en su momento. Quiero más, pero no me puedo afanar. Partido a partido vamos a estar mucho mejor”.



Aspectos a corregir: “En cada una de las líneas debemos corregir. En el inicio, la elaboración y la finalización. Van tres partidos y falta para lo que queremos. Esto es de hábitos, al final, cuando lo tengan, será más fácil y fluido. Las imprecisiones por ahora no permiten dominar, pero a diario veo crecimiento. Hoy era un clásico, dos grandes en cancha, y salimos adelante. Nos queda recuperar el equipo y en Pasto tener un mejor partido”.