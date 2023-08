Junior busca no sufrir: antecedente en clásicos contra Unión

Los equipos de la costa protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 4 de Liga BetPlay 2023-II, pues una vez más, ambos equipos se enfrentarán en el clásico de esa región.

El comienzo de ambas instituciones no ha sido la mejor, debido a que el ciclón bananero no ha sumado ni una sola victoria y el descenso está que los presiona. De igual manera, Junior no suma de a tres y su técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez está en la cuerda floja.



Sin duda este duelo será a otro nivel por la alta necesidad de los dos equipos y el escenario del Armando Maestre será el encargado de recibir dicho encuentro que irá definiendo el futuro de ambos en el torneo.



Historial reciente entre Unión Magdalena y Junior



De los últimos cinco enfrentamientos generales que han disputado tanto el tiburón como el ciclón, se han registrado tres empates y tan solo una victoria para cada uno.



Asimismo, Junior en condición de visitante suma dos victorias, una derrota y hay dos empates que también son protagonistas, siendo resultados que revalidan lo parejo que han sido los últimos clásicos costeños.



2023: Unión Magdalena 2-2 Junior

2023: Junior 0-0 Unión Magdalena

2022: Junior 1-1 Unión Magdalena

2022: Unión Magdalena 0-1 Junior (semifinales Copa Colombia)

2022: Unión Magdalena 2-1 Junior