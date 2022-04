‘Arriero’ Herrera, conforme con el empate de Nacional con Once Caldas

Atlético Nacional no pudo cerrar con broche de oro la fiesta de su cumpleaños número 75. Los verdolagas no pasaron del empate contra Once Caldas y aunque en la Copa fue un equipo implacable, en la Liga apenas sumó un punto de los últimos seis. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera habló de lo que vio en el encuentro y lo que viene para la fase final.



“No debo reprocharle nada al equipo, merecíamos ganar, pero el rival tuvo mérito para llevarse el punto”, remarcó el ‘Arriero’.



En cuanto a las variantes de Andrés Andrade y Giovanni Moreno para darle paso a Álvaro Angulo y Baldomero Perlaza, Herrera explicó que “he buscado variantes, (Álvaro) Angulo me gusta mucho de extremo. Busqué más salida por esa banda. A Baldomero (Perlaza) quiero recuperarlo. Vi el equipo bajito en algunas posiciones y por eso me decidí por los cambios”.



Además, “los cambios los hice pensando en ganar el partido. Cuando entraron Jarlan (Barrera) y Baldomero (Perlaza), tuvimos más aproximaciones y estuvimos cerca. Yo había pensado en otra cosa, dejar a ‘Gio’ (Moreno) de ‘9’ y sacar a (Jefferson) Duque, pero tocó hacer otro cambio porque lo vi a ‘Gio’ agotado”.



Volviendo al análisis del partido, Hernán Darío indicó que “valoramos al rival, vinieron a buscar el empate y lo lograron. Nosotros intentamos, llegamos en ocho ocasiones y tuvimos casi el 70 por ciento de posesión. Pero lograron contrarrestar nuestro juego”.



Finalmente, el estratega le reclamó al árbitro central Bismarks Santiago por la falta de más minutos para compensar en la etapa complementaria lo que se perdió. “De arriba se ve muy bonito en el partido. El segundo tiempo no se jugó mucho, como mucho 20 minutos. Once Caldas paró mucho el partido, se tiraron al piso y por eso le protesté al árbitro, porque el tiempo de adición fue corto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8