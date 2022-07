Herrera habló sobre el desgaste físico y el poco descanso en Nacional

Atlético Nacional cayó por 3-1 sobre Junior, por la segunda fecha en la Liga II-2022. El conjunto verdolaga dio ventajas y fue superado ampliamente por el equipo barranquillero que fue contundente. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones frente a este resultado.



“Nacional no jugó un buen partido, venimos de un título de un receso y con el poco tiempo de trabajo, nos costó mucho en la parte física. Esto apenas está empezando, debemos trabajar para recuperarnos y volver a competir. Junior aprovechó las oportunidades que tuvo, nosotros no logramos concretar. El resultado fue 3-1, hay que estar tranquilos, recuperar la parte física, recuperar el equipo y pensar en lo que viene”, declaró el estratega antioqueño.



Frente a las jugadas discutidas del VAR, el estratega prefirió no profundizar del tema. Pero dejó en claro su molestia con sus dirigidos, quienes se desconcentraron tras estos fallos. “El árbitro lo tienen que evaluar los periodistas, nosotros dirigimos, ya ustedes se encargarán de lo que pasó. No voy a hablar de él. Estamos en Nacional, no nos podemos desconcentrar de un arbitraje. Estoy es preocupado porque caigan en eso”.



Volviendo a la evaluación del equipo, el ‘Arriero’ destacó que “emocionalmente es duro, porque no hemos celebrado el título. Tocó comenzar muy rápido, arrancamos el torneo con un equipo sub 20, luego fuimos a jugar con un equipo que no se había preparado. Esperamos pasar estos partidos, para tener días largos de trabajo y recuperar el equipo”.



Además, Herrera indicó que “estamos hablando de la parte física y anímica, todo pesa después del título y no tener mucho tiempo de trabajo. Hoy podría estar Jarlan (Barrera), todos, pero el equipo tampoco iba a responder”.



Sobre el juego por bandas, Herrera explicó que “estaba tranquilo, (Yerson) Candelo podría jugar como extremo, tenía a (Daniel) Mantilla, Dorlan (Pabón), pero la parte física nos costó mucho para responder”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8