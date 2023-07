‘Bolillo’ Gómez: ‘Piden la cabeza en dos partidos, los dueños deciden’

Hernán Darío Gómez tuvo una particular rueda de prensa este domingo en el estadio Atanasio Girardot, luego de la derrota del Junior de Barranquilla 1-0 contra Independiente Medellín en la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2023.



El ‘Bolillo’ estuvo muy corto de palabras, y trató de escapar de las polémicas por las preguntas que le hicieron, aunque sí reaccionó cuando le hablaron del sentimiento de los hinchas sobre su continuidad.



“La presión la he manejado toda la vida, manejé presión con selecciones por todos los países, y acá es igual. Piden la cabeza en dos partidos, cogimos un Junior en el puesto 20, y en 13 partidos hicimos 22 puntos, casi clasificamos. Yo no me pongo a pensar en eso ya, ahí las decisiones la toman son los dueños, no lo que se habla en la calle”, dijo el ‘Bolillo’.



Junior es último en la tabla de posiciones, y eso hace que la afición esté molesta con el proceso de Gómez.



Sin embargo, ‘Bolillo’ fue muy parco en sus declaraciones: “Yo de este partido puedo decir que fue parejo, tuvimos un primer tiempo más importante que el segundo. Ya después, un duelo muy parejo. Un saque de banda, un balón de rebote fue el gol. Los cambios mejoraron del partido pasado, tuvimos más opciones en este partido, Medellín la que tuvo la aprovechó y nosotros no, y esa es la diferencia”.



“Ya Junior prácticamente tiene las contrataciones, lo de José Enamorado no se cumplió y por el momento Junior no está viendo más contrataciones”, concluyó el entrenador del Junior.