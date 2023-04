‘Bolillo’ Gómez revolucionó a Junior: un mes con cifras envidiables

‘Aquí estoy yo para resolver problemas’. Con esa frase asumió Hernán Darío Gómez como entrenador del Junior de Barranquilla el pasado 15 de marzo. El ‘Bolillo’ regresó al fútbol colombiano para aceptar un reto complicado, pues el equipo tiburón se encontraba en el último lugar de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2023.



Su antecesor, Arturo Reyes, dejó al equipo con 6 puntos en 8 fechas, con balance de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, con un rendimiento del 25% y sumido en una profunda crisis.



El ‘Bolillo’ debutó el 18 de marzo en el estadio Metropolitano, contra Santa Fe, con el problema de no tener a Juan Fernando Quintero por una lesión, que no parecía grave y por la que le permitieron que se presentara a la Selección Colombia…la lesión fue más grave de lo que se esperaba y el ‘10’ todavía no ha podido jugar en la era de Gómez.



Ese día, Junior empató 1-1 contra el cardenal y fue un punto de partida. Pero luego perdió con América de Cali (0-2) y el ‘Bolillo’ detectó un problema de estado físico en el plantel.



“Nos vemos lentos, no tenemos fuerzas para el segundo tiempo, nos alcanza 40 minutos la condición física. El equipo tiene muchos problemas de condición física y de trabajo en todo sentido”, sentenció Hernán Darío.



En la fecha 10, el técnico antioqueño vio cómo Unión Magdalena le arrebató su primer triunfo en Junior, pues ganaba 0-2 en Santa Marta y en el remate del juego el ciclón dejó el marcador 2-2… 2 puntos de 9 posibles.



Es por eso que desde el 29 de marzo, el ‘Bolillo’ encerró a su equipo para “optimizar las cargas de trabajo físico”, en una especie de mini pretemporada, concentrando al equipo en la sede deportiva Adelita de Char. Allí hubo trabajos a doble jornada, cuidado en los descansos y en la alimentación, además de tener vigilados a los jugadores ante los rumores de indisciplina de algunos futbolistas.



El Junior de Hernán Darío Gómez: mejor físicamente y ganando a lo ‘Bolillo’

A medida que avanzaron las jornadas de trabajo, la adecuación física, el cuidado de la alimentación y la franca recuperación mental, el Junior mostró otra cara.



Le ganó en casa a Alianza Petrolera por 1-0; venció a Atlético Nacional 0-1 en el Atanasio Girardot; empató de local con Boyacá Chicó, desperdiciando un penalti en el último minuto que pudo darle la victoria; y derrotó a Deportes Tolima este domingo por 0-1 en Ibagué.



10 puntos de los últimos 12 disputados; 12 unidades en 7 juegos que dirigió ‘Bolillo’ en Junior, para un rendimiento del 57,1%, que hace ilusionar a los hinchas con la clasificación a los cuadrangulares.



Junior suma ya 18 puntos y es décimo con las mismas unidades de Atlético Nacional, que por ahora es octavo en la tabla.



Los partidos que le quedan a Junior

Junior tiene seis partidos por delante para lograr lo que hasta para algunos hinchas barranquilleros era un imposible: meterse a los ocho mejores, jugar los cuadrangulares y disputar el título de la Liga I-2023.



El próximo reto será Jaguares de Córdoba (local); luego visitará a Deportivo Cali; será local contra Millonarios; viajará a Manizales para jugar con Once Caldas; recibirá al Pereira y finalizará el ‘todos contra todos’ en Neiva, visitando al Huila.



El calendario no será fácil, pero el Junior del ‘Bolillo’ Gómez permite ilusionar a los aficionados.