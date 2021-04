Harold Rivera: ‘queremos estar en la final el 30 de mayo’

El conjunto ‘cardenal’ triunfó en el estadio de Techo ante la Equidad con tantos de Jhon Arias y Johan Caballero, quedando con 33 unidades y esperan mañana rival en el sorteo de la Liga BetPlay.



El estratega cardenal habló en rueda de prensa y afirmó “Equidad no contó con jugadores fundamentales, pero no deja de ser un equipo complicado, no hemos perdido la cabeza, supimos empatar y remontar” recalcó la importancia de sumar, consiguiendo la victoria sobre el final y apuntar a lo que será el sorteo y la Libertadores.



Rivera le dio importancia a cada duelo, puesto que se viene la seguidilla de duelos, la complicación de los rivales. Además, agregó “Tenemos que sortear los rivales, pero no podemos olvidar el primer rival en Libertadores que es junior”.



La consigna del león es enfrentar al rival que sea sorteado, pero, afirman que por temas logísticos enfrentarse a Junior ayudaría en los desplazamientos. “Vamos a estar viajando, jugado, será importante tener bien a los jugadores en lo físico, mental y que estén descansados. Que podamos contar con todos y sin lesionados, encarar las dos competencias con seriedad” concluyó Rivera.