Cumplen su voluntad: restos de Berrío descansarán en estadio de Neiva

Este lunes en la tarde en la funeraria Sercofún del norte de Cali se hará la velación del cuerpo del ex futbolista y técnico Luis Guillermo 'el Teacher' Berrío, fallecido el domingo de un infarto fulminante el día de su cumpleaños 54.



Según el relato en Antena 2 Cali de Jaider Nieto, amigo del ex futbolista "la situación se presentó dos horas después de que Berrío jugara un partido con varios exfutbolistas en el municipio de Jamundí. Una vez terminó el encuentro llegaron al negocio de Salomón Martínez - padre de Giovanni Martínez jugador de Águilas Doradas-en el barrio La Base en Cali, sitio tradicional de reunión, y 'el Teacher' se desplomó cuando bebía una gaseosa Tamarindo", y aunque fue llevado a la Clínica Oriente, que queda a dos cuadras, no hubo nada qué hacer por su vida.



Sus compañeros de juego alcanzaron a compartir con él una torta en Jamundí, pero los que no pudieron hacerlo fueron sus padres, con quienes vivía en el barrio La Base tras separarse de su esposa.



"Estamos a la espera de que la funeraria recoja el cuerpo, nos lo entregarían en la tarde. Después de 14 horas y la ayuda de los medios se pudo solucionar que la clínica entregara el acta de defunción y el cuerpo de 'el Teacher'.



Nieto le confirmó a FUTBOLRED que Berrío siempre manifestó en vida que deseo de que fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la gramilla del Estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, donde escribió sus páginas más gloriosas con el Atlético Huila, como jugador y como técnico.



Afortunadamente, el alcalde Gorky Muñoz Calderón autorizó la mañana de este lunes la petición de familiares y amigos de Luis Guillermo.



"Eso es lo único que nos queda para que descanse en paz y se haga lo que él quiso, queremos cumplirle el deseo lo más pronto al amigo. Allá en la administración hay mucha gente que lo quería y creo que es muy viable, más Neiva que lo vio crecer, lo hizo como persona y lo llevó lejos, donde todo mundo da muy buenas anécdotas de él, una persona muy popular", le dijo Nieto a este portal.



"En ese partido del domingo también estaban Walter 'el Potro' Escobar Juan Carlos Saa, nosotros tenemos un equipo de América 80, que juega los torneos del Olímpico, el barrio La Base y Jamundí. Guillermo decía que era atlético y se sentía bien, pero a última hora se lo llevó un infarto", agregó Nieto en diálogo con este portal.



El amigo del ex volante que comenzó su carrera profesional en América de Cali en 1986 reveló que "'el Teacher' estaba muy contento el día sábado porque ya había conversado con Eduardo Lara para ir a trabajar con el equipo juvenil del Once Caldas".



FUTBOLRED también contactó a Faiver Hoyos, presidente de Acord Colombia y secretario de Gobierno de Neiva, quien inicialmente no veía inconveniente en que se pudiera realizar el deseo de Berrío, ídolo del Huila, por lo que inmediatamente hizo la gestión con el alcalde Gorky Muñoz Calderón, quien autorizó ese homenaje que quería en vida 'el Teacher' Berrío para que esparzan las cenizas en la grama del estadio.



Si todo sale como está previsto, la cremación se hará este martes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces