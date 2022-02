'Sin duda es de pena': De Amores habló de la actualidad del Cali

Deportivo Cali sin duda no pasa por el mejor de los inicios de temporada, en el cual este domingo sumó la quinta derrota de seis salidas, dejando cada vez un margen de error menos amplio, si aspira defender el título en la presente edición del torneo. Guillermo De Amores analizó lo que fue el compromiso contra los ‘embajadores’.

“Creo que enfrentamos a un gran equipo, supieron como jugarnos, generarnos superioridad numérica en esos sectores y obviamente después con un jugador de menos se hizo todo muy cuesta arriba, porque obviamente 11 contra 11 ya con un equipo que te mueve bien la pelota, que tiene buenos movimientos se hace difícil, pero con un hombre menos sin duda se nos hizo más complicado, así que tratar de mantener el orden y también yendo a buscar el partido porque necesitamos ir a buscar ese empate”.



Habló sobre cómo se encuentra anímicamente el grupo: “el sentir del vestuario sin duda es de pena por lo que pasó, obviamente que veníamos a buscar un resultado positivo que era la victoria, sabemos que el arranque no ha sido como esperábamos y queremos, pero creo que hay muchos hombres dentro este vestuario, mucha hombría, hambre de revertir esta situación, sabemos que son situaciones que toca vivir en el fútbol y hay que seguir trabajando, gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad el jueves de revertir esto y empezar una senda que queremos victoriosa, estar tranquilos y seguir trabajando. Sin duda hacer autocrítica cada uno y seguir mejorando”.



Seguidamente mencionó el tema de la confianza: “lo de la confianza es algo que no se consigue con una pastilla o se consigue así nomás, es obviamente que estos resultados no le gusta a nadie, pero creo que la confianza dentro del camerino es total en todos los compañeros, sin duda hay que seguir trabajando, mejorando, cada uno revisar y mejorar colectivamente, pero el tema de confianza no es, todos tienen plena confianza, confiamos en todos los compañeros y sin duda creo que tenemos una plantilla muy competitiva, buena para poder salir de este momento”.



Después resaltó que el grupo debe tener personalidad para revertir la situación: “enfrentamos a un gran rival, llegamos conscientes de eso, se vio dentro del campo también, así que seguir trabajando con mucha responsabilidad, hombría como comentamos antes, personalidad para salir de este momento y bueno esto es fútbol y no hay misterio, el jueves hay una nueva final e ir a buscar los tres puntos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15