Gio Moreno: mago verde y verdugo del Tolima, prepara su última función

Levantada la sanción de la Dimayor a Giovanni Moreno, el volante antioqueño de Atlético Nacional alista sus últimas funciones como futbolista activo. Desde hace varios meses está madurando la idea y quiere retirarse por la puerta grande, campeón con el verde de sus amores y en plenitud de condiciones.

“El retiro ideal para mí sería ahora en junio saliendo campeones, sería la cereza al pastel. Poderme ir como lo soñé, cumplir ese sueño de ser campeón con Nacional que nunca se me dio. Lo más importante es el ahora, y yo ya había contemplado eso. Me han preguntado que no vamos a tener a vacaciones, yo salgo campeón y me voy de vacaciones de por vida (risas), es lo que tengo en la cabeza, pienso en el ahora y ojalá se pueda dar ese logro. No pienso en la próxima temporada, ni en la Copa Libertadores, pienso en solo salir campeón ahora y descansar ya”, indicó Moreno en el último contacto con los medios de comunicación, el pasado 17 de mayo.



Cuando arribó a Nacional en julio de 2008 procedente de Envigado, Giovanni Moreno y Atlético Nacional ha estado en un idilio que, aunque no se ha podido evidenciar con vueltas olímpicas, el flaco goza del cariño de la hinchada, esa que es muy exigente y que ha tenido grandes cracs a los largo de 75 años de historia.



Con la camiseta verdolaga, Gio le ha marcado siete goles al Deportes Tolima, mostrando sus cualidades acrobáticas, en la retentiva del aficionado verde está esos goles de taco en el Atanasio y en Ibagué en 2009.



“A Tolima he tenido la oportunidad de marcarle cada que lo enfrento, en las primeras finales que jugué con Nacional también le marqué allá en Ibagué y posiblemente ha sido el equipo que más goles le he podido marcar”, expresó un joven Giovanni en una entrevista en 2009 a RCN.



Sobre ese gol de taco en el Atanasio, el ‘flaco’ señaló que “es un taco, cuando Ibarbo mandó la pelota a media altura y cuando veo a los rivales de Tolima no atacan la pelota, decido pasar a los rivales y decido tirarme, sentí que la pelota pegó en el taco y cuando escucho en la tribuna que gritan gol y por eso salgo a celebrar”.



En el Manuel Murillo Toro de Ibagué, Moreno logró hacer el mismo gol, solo que ahí se pudo anticipar al primer palo y mandar la pelota cruzada al segundo, en una noche de ensueño, donde Nacional se impuso 3-4 en los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2009. Con casi 13 años de esos momentos, sin tanta elasticidad, pero con más madurez y la elegancia de siempre, ‘Gio’ quiere cumplir ese último sueño, ser campeón en Colombia y pasar del mito a la leyenda, cerrando con broche de oro una carrera exitosa.

A propósito de Giovanni Moreno, es el jugador de la plantilla actual de @nacionaloficial que más goles le ha marcado al Tolima con la camiseta verdolaga: 7 en total.



Según lo que dijo la última vez a medios, podría ser sus últimos 2 partidos, justo contra el pijao. pic.twitter.com/tQCZhqFPIS — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) June 21, 2022

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8