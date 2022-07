Giovanni Moreno reveló problema en Atlético Nacional: fuertes palabras

Giovanni Moreno rompió su silencio y habló claro y de frente acerca de su salida de Atlético Nacional. Así como la afición verdolaga, el futbolista quedó sorprendido, triste y molesto por la no renovación de su contrato y los argumentos de la dirigencia para no permitir que el ídolo se quede por más tiempo.



El ‘Flaco’ reveló detalles de lo que pensó luego de conocerse su partida de Nacional, en charla con el líder de la barra ‘Los del Sur’, Andrés Felipe Muñoz, quien ha estado en contra de la decisión de los dirigentes y de la Organización Ardila Lule.



‘Gio’ tuvo fuertes declaraciones, lamentó lo sucedido y hasta reveló que quiso hablar con la cúpula directiva, pero no se le permitió pedir perdón para poder quedarse, pues era su sueño cerrar su carrera en el equipo de sus amores.



“Es muy difícil que los jugadores se rebelen, pero no estoy pidiendo esto o que se vayan en contra, sino que no se dejen, que no tengan que seguir un libreto, que no le falten el respeto a nadie. Que me equivoqué, me disculpo, no tuve la oportunidad de decírselo, se lo escribí a la hija del dueño (Carolina Ardila) antes de que fuera oficial, ella me escribió que no me iba, con palabras textuales me dijo: ‘no se va mijito’. A la semana pasa esto, decirle que lo siento, que si quiere no vuelvo a hablar en el semestre, quería continuar con el sueño y la ilusión de jugar la Copa Libertadores”, dijo Moreno en el ‘live’ de Instagram.



Giovanni aseguró que todavía no entiende la decisión de Nacional: “A veces me levanto y digo: ¿marica, es en serio que por eso (no me renovaron? Y me cuestiono por qué me pongo a decir esas cosas. Pero luego digo, estaba haciendo lo correcto, porque no era mí pensamiento sino el de todo el equipo, y yo era el vocero. Quería saber qué fue lo que les molestó, y yo desde el primer día dije que lo sentía si los había hecho pasar un mal momento; mi intención nunca fue pasar por encima de la institución ni faltarle a nadie al respeto; es que yo quería que el profesor esté bien, y las personas que están al lado mío en el equipo. La verdad me duele, porque me pude equivocar, pero no dije mentiras, no exigí nada, no les falté al respeto”.



📹 "Yo nunca quise estar por encima de la Institución ... me entregue por Nacional .. esas son las cosas que me duelen"



Gio Moreno en el Live de @pipe3dc en Instagram pic.twitter.com/6zkGx42296 — DATOS NACIONAL ⭐1⃣7⃣ (@datosnacional) July 10, 2022

Giovanni Moreno tuvo fuertes declaraciones sobre la manera como se maneja a Atlético Nacional, no como un equipo de fútbol, sino como una empresa. “No sé si allá le deben a dar a cada uno un manual y saber qué se debe decir, porque es una empresa. No estaba jugando en el club más grande de Colombia, estaba jugando en una empresa”, lanzó su crítica.

📹 "Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba jugando en el club más grande de Colombia, yo estaba jugando en una empresa":



Gio Moreno en el Live de @pipe3dc pic.twitter.com/7CZS5FGuMx — DATOS NACIONAL ⭐1⃣7⃣ (@datosnacional) July 10, 2022 📹 "Encontrarme con esa sorpresa fue muy triste, pero, ya después de ver los mensajes, que #GioNoSeVa ... eso lo deja a uno contento y tranquilo"



Gio Moreno en el Live de @pipe3dc pic.twitter.com/wdhHNS4GL9 — DATOS NACIONAL ⭐1⃣7⃣ (@datosnacional) July 10, 2022

Giovanni habló de intimidades sobre la actitud de los dirigentes de Nacional; incluso se atrevió a opinar en que no creían en el título de la Liga BetPlay I-2022. Sin embargo, pidió a la afición unión en el momento más difícil.



“Mi sueño era ese, salir campeón e irme, pero me siento con la injusticia y rabia que no les puedo dar gusto, como que lo toman como nosotros fuimos los que lo retiramos, yo me quería ir con la gente, con mis amigos, no así, por eso me da bronca. Siempre me mantengo peleando conmigo viendo el otro escenario, si no hubiésemos salido campeón, qué hubiese pasado. En Colombia siempre voy a querer a Nacional y Envigado. Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, espero que si voy al Junior espero que la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada sino porque sentía que podía tener compitiendo”, comentó.



“Siempre he sido agradecido con los directivos por haber regresado a Nacional. Antes del escándalo, hablé con Carolina (Ardila) y le ofrecí disculpas, le pedí hablar con el papá. Lo del ‘Arriero’ era algo que sentíamos todos los jugadores de Nacional”, Gio Moreno con @pipe3dc. — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) July 10, 2022 Aquí una partecita… pic.twitter.com/dVIf18qsix — 𝕍𝕚𝕧𝕚𝕒𝕟𝕒 (@VSG_0611) July 10, 2022 “A los dueños de Nacional: querían dan un mensaje, lo dieron, ojalá sea el que quisieron dar. Les quiero decir que perdonen y reconozcan los errores de los demás, así van a ser más grandes”, Gio Moreno. — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) July 10, 2022 "A los que están pidiendo el reembolso del abono, yo les digo que no vayan. Ustedes van por su pasión, apoyar a los jugadores. Los directivos solo van a finales y ya. Vayan, llenen el estadio y demuestren que es la hinchada más grande de Colombia". — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) July 10, 2022

Vea la conversación completa de Giovanni Moreno con Andrés Muñoz en Instagram, acá: