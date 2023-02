Capitán del Cali cree en mejoría: ‘Hay que tener un poco de paciencia’

En el cierre de la quinta jornada del primer semestre de la liga, Deportivo Cali empató a un gol contra Águilas Doradas en Palmaseca, dejando algo preocupado a sus aficionados, por la ausencia de triunfos. Ya que de las 4 salidas oficiales de este 2023, todo los resultados han sido empates, con tres en la liga y uno en copa.



Sobre esta situación de los atacantes, habló el defensor y capitán Germán Mera: “creo que por ahí es tener un poquito de tranquilidad, paciencia. Sabemos los magníficos jugadores que tenemos en la parte de arriba, que en cualquier momento se les va a abrir el arco, van a encontrar el gol. Es de paciencia, seguir trabajando, porque sabemos que no es fácil seguir cediendo puntos de local, pero tampoco podemos volvernos locos. Hay que seguir revisando, mejorando y sabemos que tenemos grandes jugadores, que en cualquier momento nos van a dar grandes alegrías”.



Es consciente que en el gol que recibieron, debieron tener una mejor concentración: “en la jugada del gol, por ahí nos faltó estar un poco más atentos. Sabemos que Águilas estaba esperando eso, contra atacarnos; nosotros estamos haciendo un fútbol de asumir riesgos y siempre vamos a estar expuestos a ese tipo de jugadas. Ya ahora con más calma revisaremos y corregiremos para mantener en la parte de atrás el arco en 0, dándole la tranquilidad a nuestros compañeros, para que en cualquier momento marquen un gol y podernos llevar la victoria”.



Les agradeció a los hinchas por el apoyo en el partido: “en nombre de todo el grupo, como capitán y referente, agradecerle a toda nuestra hinchada por ese aforo, recibimiento y acompañamiento. Esperamos de que sean todos los partidos de local que tengamos ese apoyo, sabemos que en este semestre nos estamos jugando muchas cosas importantes y con ellos de local va a ser todo más fácil. Esperamos seguir con ese esfuerzo, intensidad, que en cualquier momento vamos a brindarles muchas alegrías”.



En cada juego, se sienten con más confianza: “partido tras partido se va consolidando una idea, se le va dando una idea de juego. En la parte defensiva nos sentimos con confianza, por ahí no es fácil, porque tengo chicos jóvenes que tienen muy buena proyección, jugadores con un futuro enorme, que hay que irlos orientando, guiando para que partido a partido muestren su mejor versión”.



También le pido al hincha, que tenga un poco más paciencia: “hay que tener un poco de paciencia, por ahí se viene de un semestre pasado, donde el Deportivo Cali era una de las vallas más vencidas. Ahora al equipo se le ve otra cara, una mejoría, no se pudo sacar el cero, que es lo que queremos siempre, pero si se hubiera ganado, no se estaría diciendo el gol que nos marcaron. Hay que tener un poco de paciencia, que los resultados van a llegar y no hay que quedarse tanto con los errores”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15