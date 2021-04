¡Ajustes en la programación de la fecha 19! Más duelos con transmisión

La última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor se disputará en horario simultáneo, debido a los lugares que faltan por confirmarse entre los clasificados y el descenso que está en disputa entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.



En principio, por señal de televisión, se transmitirían Once Caldas vs Medellín por Win y América vs Tolima por Win. Estos son los tres duelos que se podrán ver en la señal de Win Sports, en los siguientes operadores.



Nacional vs Patriotas: 503 SD – 1503HD en Claro, 636 SD – 1636 HD en DirecTV, 2 en Tigo.

Millonarios vs Cali: 107 SD – 1007 HD en Claro, 635 SD – 1635 HD en DirecTV, 249 en EMCALI.

Equidad vs Santa Fe: 1SD – 1001 HD en Claro, 640 SD – 1640 HD en DirecTV.



⚠¡𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝘀𝗶́ 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗮́ 𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟭𝟵!⚠



📺Los canales son dados por los operadores.

💻En https://t.co/T7sKhoUVme tendrá acceso libre los partidos. pic.twitter.com/B8jGE3zzlW — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) April 16, 2021