Montero, presentado en Cali: ‘Llego a un equipo con gran calidad’

Durante la jornada del martes, Deportivo Cali hizo oficial el fichaje de Fredy Montero que llegó como agente libre y firmó su contrato hasta final de temporada con la intención de ayudar al equipo a escapar del descenso y pelear por títulos.



Tras la oficialización, este jueves, el jugador de 36 años fue presentado en la sede del equipo y allí dio su primera rueda de prensa en su vuelta al fútbol profesional colombiano.



“Quiero esta institución, aquí crecí como jugador, como adolescente como persona, me enseñaron todos los valores de lo que soy hoy. Estoy feliz de estar aquí. Llegué a un grupo de mucha calidad, muy unido y vengo a aportar con goles”, dijo el delantero.

Montero, que estuvo con el presidente Guido Jaramillo y el técnico interino, Hernando Patiño, no ocultó la mala situación del Cali, pero dejó claro que tiene la confianza para ayudar al Cali a revertir el momento.



“Salí del Deportivo Cali como goleador del fútbol colombiano y en este momento que el Cali necesita uno, estoy aquí firme, con la convicción de que puedo ayudar, de que todavía tengo el talento para ayudar a mis compañeros, salir de una vez por todas de este bache y pensar en títulos, porque el Deportivo Cali es un club grande”, mencionó.



Finalmente, el atacante reconoció no haber estado atento al FPC mientras jugaba en la MLS: “No he tenido mucho tiempo para ver el fútbol colombiano mientras estaba en Estados Unidos, solo las finales o los partidos importantes que habían jugado en la Libertadores y en la Sudamericana”.