Cali busca un triunfo y la estrella 10 en Ibagué a costa del Tolima

Como en 2015, Deportivo Cali definirá un título como visitante, y lo hará este miércoles (7:30 p.m.) frente al Deportes Tolima en Ibagué, en el juego de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2021.



La intención en Palmaseca era sacar un triunfo, acompañado de 35.000 entusiastas espectadores que armaron la fiesta previa, pero ante el objetivo fallido ahora la obligación se traslada al Manuel Murillo Toro, donde la parcial apoyará con todo al vinotinto y oro.



Es claro que Cali no hizo todo lo que debía en su estadio para encontrar la ventaja y de eso tomaron nota Rafael Dudamel y sus dirigidos. En esta ocasión lo hará ante un rival que seguramente saldrá a avasallar en busca del arco de Guillermo de Amores y por ahí deja espacios que los azucareros podrían aprovechar con la experiencia y desequilibrio de sus hombres de ataque.



En Tolima podrían reaparecer Anderson Plata y Juan Fernando Caicedo, pero aparte tienen arriba a un jugador rápido y fuerte como Ómar Albornoz y uno que viene figurando con gol en los últimos tres partidos como el paraguayo, quien con enormes méritos se ganó la titularidad.



Dudamel señaló que esas acciones como la del tanto que le dio el empate al elenco tolimense no se pueden repetir. Tanto volantes como defensas deben estar atentos para evitar que le levanten la pelota a Ramírez o cualquier rival que tenga la posibilidad de conectar de cabeza o recoger los rebotes al borde del área. Las estadísticas muestran que Cali es uno de los mejores visitantes de la Liga y a ese factor positivo le apostarán en el último compromiso de la temporada.



Se sabe suficientemente que Tolima fundamenta su estrategia desde la solidez defensiva por el buen momento del arquero William Cuesta, el trabajo de sus centrales y la fortaleza en mitad de cancha, para desde allí armar sus rápidas y efectivas transiciones, por lo que la orden es estar cortos en cada una de sus líneas, soportados en la buena sincronización de Hernán Menosse y Jorge Marsiglia, pero hacerse al balón y tener eficacia cuando pisen la zona de William Cuesta a través de Jhon Vásquez, Harold Preciado y Ángelo Rodríguez.



Igualmente, en esa función de tener el esférico se necesita el protagonismo de un ‘zorro’ como Teófilo Gutiérrez, quien suficientemente ha dado muestras de su jerarquía en partidos de alta exigencia. Entre más tiempo no permitan que el dominio lo tenga el local, más fácil será organizar jugadas que lleven peligro al área adversaria.



Nuevamente la única duda en el onceno inicialista está en si vuelve Darwin Andrade o si Kevin Velasco se mantendrá como lateral izquierdo, factor que dependerá de la idea de Dudamel, ya que Velasco ha sido muy importante como volante, llegando por izquierda.



En Ibagué la expectativa es muy grande en cuanto a la posibilidad de alcanzar la cuarta estrella, que sería el bicampeonato. El Manuel Murillo Toro tendría cerca de 35.000 hinchas en las graderías, los cuales han mostrado su entusiasmo a través de las redes, pero también la inconformidad por la designación del quindiano Alexander Ospina como árbitro central. Mientras que el equipo que dirige Hernán Torres hay mucha mesura porque saben que no han ganado nada y que será un partido muy complicado por las fortalezas del cuadro vallecaucano.



Torres y Dudamel también repetirán el duelo de estrategas en un partido que se presagia de mucha táctica y demasiadas fricciones, lo que indica que cualquier amonestación o expulsión dejaría mermado al que la reciba. Por la mente de ninguno pasa que la definición se dé por la vía de los cobros desde el punto penal, pero igual podría suceder, si es que se repite lo sucedido en Palmaseca. La única realidad es que conoceremos la décima verdiblanca o la cuarta estrella vinotinto y oro.



Tolima no tendrá a su zaguero titular, Sergio Mosquera, reemplazado por un canterano verdiblanco, Eduard Caicedo, mientras que Anderson Plata iría por Luis Miranda como extremo. Otras fichas como William Cuesta, Daniel Cataño, Gustavo Ramírez y el mismo Albornoz hacen que Cali se espere una final de grandes emociones. El campeón será el que menos se equivoque y arriba tenga mayor eficacia.



Alineaciones probables

Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Edward Caicedo, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Ánderson Plata; Ómar Albornoz, Gustavo Ramírez.

D.T.: Hernán Torres.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo (Juan Esteban Franco), Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Kevin Velasco (Darwin Andrade); Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Harold Preciado, Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Estadio: Manuel Murillo Toro



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports+



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces