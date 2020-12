‘La embarramos’: Dimayor lamenta haber pedido hinchas en final de Liga

Final de la Liga con 5.000 hinchas, ese fue el pedido de la Dimayor al gobierno colombiano, pues fue la petición de Santa Fe y América para los dos partidos en los que se definirá al campeón del 2020 en el fútbol colombiano. La idea era tener gente en las graderías, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad; sin embargo, llovieron las críticas por la solicitud, pues para muchos se exponía la salud de aficionados y futbolistas en épocas de coronavirus.

Ante las críticas, Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), aseguró que “la embarramos” al pedir afición en los estadios de la final. Aunque fue con la mejor intención, el dirigente es consciente de que no era el momento indicado, pues, ante un aumento de contagios por covid-19, la solicitud “se cae de su peso”.



“No salió bien, lo hicimos con la mejor intención, pero no era el momento quizás ni para mandar la carta, pero la mandamos y claro que la embarramos, eso lo tengo clarísimo”, dijo Jaramillo en diálogo con ‘La FM’.



El dirigente añadió: “Transmitimos (en la carta) la inquietud de los clubes, no necesariamente tenemos que hacerlo en esta circunstancia, porque el momento no es el adecuado, es complicado y difícil mantener a esos hinchas después del partido sin una celebración”.



Finalmente, Jaramillo entendió la molestia de muchos por la solicitud de tener público en los estadios, pero dejó claro que “lo que menos queremos nosotros es poner en riesgo la salud de jugadores y de hinchas; no podemos hacerlo y la gente pensó que los estábamos poniendo en riesgo”.



De esa manera, queda prácticamente descartado que las finales, que se jugarán el 20 de diciembre en Cali y el juego de vuelta en Bogotá, el 27 de diciembre, tengan aficionados.