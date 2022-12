Fernando Uribe lamentó temporada en Junior: 'Cierro un ciclo difícil'

Fernando Uribe se despidió este domingo del Junior, en el que estuvo durante el último año y en el que intentó brillar, así como lo hizo en Millonarios, pero las lesiones y difíciles temas personas se lo impidieron.



El delantero pereirano, que desde ya suena para varios clubes en el FPC entre ellos el albiazul, desnudó su corazón después de un año difícil en el que sufrió la muerte de su madre. Por ahora, no ha confirmado cuál será su destino, pero sí tendría grandes posibilidades de volver a Millonarios.



"Hoy cierro un ciclo difícil, con muchas dificultades tanto profesionales como personales, pero no puedo dejar atrás todo lo aprendido y lo vivido en una plaza especial para nuestra profesión", comenzó su publicación en Twitter.



Uribe aprovechó el momento para agradecer a los directivos del Junior por "creer en mi, por entender y ayudarme en el momento más difícil de mi vida". De igual manera, el delantero dijo que "lastimosamente no fue el año deportivo que me hubiera gustado retribuir, pero siempre intenté dar lo mejor cada vez que tuve la oportunidad de jugar".



Tampoco se olvidó a la hinchada rojiblanca, a la que le hizo una mención especial porque "tuvieron mucho respeto con cada una de las situaciones que se presentaron este año. Gracias, siempre gracias".



Fernando Uribe se convirtió en una de las primeras bajas anunciadas por Junior al finalizar la temporada. Junto a él se confirmó la salida de Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, Jhon Pajoy y Edwuin Cetré. De momento, el tiburón no ha informado de refuerzos, lo que sí se sabe, es que va tras dos joyas del campeón Pereira: Brayan León y Léider Berrío.