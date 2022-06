Felipe Pardo respondió a acusaciones de un técnico y un periodista

La situación entre Felipe Pardo y Alberto Suárez fue aclarada por el jugador de Independiente Medellín, este jueves en conferencia de prensa tras la victoria del equipo rojo 2-1 sobre Envigado Fútbol Club, por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022.



El atacante del DIM tocó el tema y espera que el periodista César Augusto Londoño se retracte de unas declaraciones que dijo en su programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio referente a lo que él había visto en la transmisión del partido disputado el domingo anterior en el estadio Polideportivo Sur, donde jugador y entrenador habían intercambiado palabras al calor del encuentro.



“Quiero manifestarle al señor Cesar Augusto Londoño que por lo que dijo del tema de la filmación, lo que vio en el partido anterior, que supuestamente le había dicho al técnico del equipo de Envigado (Albero Suárez) que supuestamente se tenían que dejar ganar. Solo le quiero decir que, a mí como jugador me puede criticar y decir todo lo que quiera, pero como persona no puede manchar lo que yo soy”, precisó Pardo.



Además, el jugador poderoso remarcó que “soy una persona honesta, leal, respetuosa que ha conseguido sus cosas con el sudor de su frente y por eso estuve mucho tiempo por fuera y a mí nadie me ha regalado nada. Entonces, solo quería decirle que por favor pida disculpas en su programa”.

Felipe Pardo del @DIM_Oficial le respondió a unas declaraciones realizadas por el periodista César Augusto Londoño. pic.twitter.com/qq6gclH2xg — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) June 10, 2022

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8