‘Nos ilusiona lograr la clasificación y ser campeones’: Felipe Pardo

Deportivo Independiente Medellín se ilusiona con romper esa racha de eliminaciones y volver al grupo de los ocho. Felipe Pardo es uno de los atacantes que le imprime jerarquía al equipo, el jugador volvió al fútbol colombiano tras una década y esa experiencia la quiere incorporar al poderoso.



“Contento con lo que se viene haciendo en lo personal, arranqué con el pie derecho, la ilusión del hincha está en clasificar y en lo personal, que me vean más maduro y con más experiencia al que se fue en su momento”, destacó Pardo en diálogo con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’ de Telemedellín.



Además, Felipe comentó que “la experiencia la adquirí por fuera, aprendí de muchos compañeros y ahora debo estar bien y marcar diferencia en la cancha. Hay que esperar que (Andrés) Ricaurte regrese de la mejor manera, depende del entrenador que necesita. Yo voy a ir por banda, como extremo derecho, depende también si debo interiorizar y el rival a enfrentar”.



Pardo expresó esa buena dupla que está logrando con Luciano Pons, al que ha asistido en sus tres goles con la camiseta roja. “Nos hemos hablado mucho en los entrenamientos, en la concentración, estoy en la misma habitación con Luciano (Pons), hemos analizado los movimientos, es un jugador muy interesante que podemos aprovecharlo a los que jugamos por fuera e interiorizamos. Cuando llegue Ricaurte, seguramente va a aprovechar en definición”.



Volviendo a lo personal, el jugador habló sobre su condición contractual y el trabajo adicional que hace en su casa. “Tengo un año de contrato con opción a otro, si hay opciones por fuera, los analizaré, si no, me quedaré en casa. Hago entrenamiento adicional a lo que se hace en las prácticas, recuperándome y pensando en el próximo partido contra Cortuluá que será muy importante”.



El atacante está muy ilusionado y agradecido por el buen recibimiento de los hinchas poderosos. “Los hinchas te expresan el cariño en el estadio, en la calle, eso me motiva mucho, estamos ilusionados en lograr la clasificación y ser campeones. Debemos retribuir esa energía positiva en el terreno de juego. Por fuera no hemos podido sacar los resultados que queremos, pero vamos en construcción”.



Finalmente, habló sobre la incapacidad que ha tenido el DIM en poder sumar como visitante. “En el fútbol colombiano te afectan algunos factores climáticos, hemos querido tener la iniciativa, proponer. Pero contra Patriotas y Once Caldas cometimos errores que nos costaron muy caro. Jugando de local somos más fuertes, pero esperamos mejorar esa parte jugando en condición de visitante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8