Estos son los equipos con mejor umbral para clasificar en Liga

La Liga BetPlay 2024-I superó la mitad de la fase regular y ya los equipos empiezan a hacer cuentas para poder clasificar dentro de los ocho primeros lugares que dan cupo a los cuadrangulares finales.

Faltando 8 fechas para acabar esta primera fase, aún no hay muchos equipos con su puesto seguro, pero sí hay unos que van encaminados hacia ese primer objetivo, siendo Pereira, La Equidad, Tolima y Santa Fe los mejor posicionados.



El número mágico para clasificar para esta temporada puede ser entre 29 y 31 puntos, así que partiendo de ese digito, los anteriores equipos están sobre el 70% de las unidades necesarias para asegurarse un lugar en los ocho, por lo que parece ser difícil que puedan quedarse sin ese premio.



Pese a que el número mágico no es claro, pues el octavo y el séptimo clasificado tienen un partido menos, aún la tabla no se sincera, pero basados en promedios cuando hay hasta 19 fechas, así que los próximos juegos serán vitales para ir perfilando con más claridad a los mejores de Colombia.



Con ese panorama, Pereira y Equidad que suman 23 puntos, estarían a siete para poder ir asegurando su lugar, es decir, a dos victorias y un empate, aunque con tres ganados quedarán listos.



Con algo parecido están Tolima y Santa Fe, quienes tienen 22 puntos y tienen que hacer un ideal de ocho unidades, pero también con tres victorias estarían asegurándose un lugar.



Así están los primeros cuatro lugares de Liga y con mejor umbral para clasificar



1. Pereira – 23 pts

2. La Equidad – 23 pts

3. Tolima – 22 pts

4. Santa Fe – 22 pts