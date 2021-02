Medellín visita a Envigado en duelo vibrante del fútbol antioqueño

Envigado Fútbol Club recibe este domingo, desde las 2 de la tarde al Deportivo Independiente Medellín, por la décima fecha en la Liga colombiana I-2021. El poderoso necesita recuperar los puntos perdidos en el Atanasio frente al Deportivo Cali y al frente, tendrá a un conjunto naranja con muchas ganas de volverle a complicar la vida, como lo hizo en el semestre anterior.

Envigado, con alerta naranja en la Liga



El conjunto naranja no marcha bien en el campeonato, con ocho puntos, está en la parte baja de la tabla y apenas pudo conseguir su única victoria un par de jornadas atrás frente a Bucaramanga, con lo cual, este juego frente a Medellín tomó mucha relevancia para buscar tres puntos más que le permita escalar posiciones en el certamen y acercarse al grupo de los ocho.



José Arastey pondría el mismo equipo que igualó a mitad de semana con América en Cali. Salvo Santiago Noreña y Santiago Jiménez, el conjunto del sur del Valle de Aburrá tiene el resto de su equipo en condiciones para afrontar este clásico joven del fútbol antioqueño.



“Intentamos dar continuidad a una idea de juego, desde los entrenamientos y los partidos. Los resultados se pueden dar en cualquier encuentro, cuando se gana, se asienta un poco más el mensaje en el grupo. Mantenemos la ilusión, buscamos dar un paso hacia adelante, queremos tener confianza en el trabajo de ellos”, indicó Arastey.



Sobre Independiente Medellín, el técnico español señaló que “es un buen equipo, es el actual campeón de la Copa, para mí no solo ellos, sino todos los equipos cuentan con una gran preparación. Nosotros debemos hacer un buen fútbol y con esa continuidad en el juego, generamos opciones para buscar el triunfo”.

Medellín, con ganas de hacer la fiesta roja en el Polideportivo Sur



Con cuatro partidos sin perder, donde sumó dos victorias y dos empates, Independiente Medellín va a Envigado con la consigna de volver al triunfo para acomodarse entre los puestos de arriba en la Liga. El poderoso tendrá una baja sensible como la de su arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pero esperan que el equipo esté sólido para no sufrir mucho en la parte de atrás y facilitarle el trabajo a Luis Erney Vásquez.



Jean Pineda es otro de los jugadores que ha reemplazado en la titular a Robert Harrys, quien sufrió una lesión muscular frente a Independiente Santa Fe. El ex Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, confía en que el DIM consiga un triunfo importante como visitante.



“Es un partido complicado, contra un rival duro que de local se hace muy difícil, ellos tienen jugadores muy jóvenes que corren mucho, nosotros debemos estar atentos para cortar los circuitos de juego de ellos y buscar imponernos con nuestra idea de juego”, resaltó.



En lo personal, Pineda precisó que “me estoy sintiendo mejor como extremo, eso es algo importante para mí. Busco aportarle ese granito de arena. En los partidos, en los entrenamientos se ve mucha unión, somos una gran familia y eso es muy importante. Poco a poco me voy llenando de confianza, espero que en los próximos partidos pueda seguir mejorando, sabemos la competencia fuerte que hay y para eso estamos trabajando fuerte”.

Datos entre Envigado Fútbol Club e Independiente Medellín



Por Liga, Envigado Fútbol Club e Independiente Medellín se han enfrentado en 76 ocasiones, de las cuales, los naranjas ganaron 22 frente a 29 de los rojos y 25 partidos terminaron empatados. En cuanto a goles marcados, Envigado marcó 77 y el DIM anotó 105.



Envigado acumula cuatro duelos invictos en Primera División (una victoria y tres empates), sin recibir gol en sus dos últimos partidos; no sumaba dos partidos seguidos sin recibir gol desde septiembre 2020 (2 – 0-1 contra Patriotas Boyacá; 1-0 contra Junior).



Yeison Guzmán, de Envigado, ha intentado 27 remates, más del doble de veces que el segundo jugador del equipo en Primera División (Jairo Palomino – 12); esto supone el 33 por ciento de los disparos de Envigado en la Liga colombiana esta temporada.



Independiente Medellín ganó tres de los últimos cuatro duelos frente a Envigado en Primera División (una derrota); dos de las tres victorias fueron como visitante. El poderoso empató sus últimos dos duelos en Primera División; sus últimos dos empates consecutivos en la Liga colombiana fueron entre octubre 2019 a enero 2020 (1-1 y 2-2 frente al Deportes Tolima). Andrés Mosquera Marmolejo es el segundo arquero de la Liga I- 2021 con mejor porcentaje de paradas (84.62), habiendo jugado al menos seis duelos.





Alineación probable



Envigado Fútbol Club: Santiago Londoño; Dennis Mena, Francisco Báez, Santiago Ruiz, Yefferson Rodallega; Jairo Palomino, Juan Manuel Zapata, Iván Rojas, Yeison Guzmán; Jáder Maza, Jhon Jáder Durán.



D.T.: José Arastey.





Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Kevin Londoño, Jean Pineda, Edwin Mosquera, Matías Mier; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Polideportivo Sur.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).



T.V.: WIN Sports y WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8